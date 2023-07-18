Яка пенсія у працюючих пенсіонерів
За даними ПФУ, станом на 1 липня, середня пенсія пенсіонерів, що працюють, становить 5 563 гривні. Це на 251 гривню більше, ніж середня пенсія в країні (5 311 гривень).
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У квітні середня виплата працюючих пенсіонерів зросла на 150 гривень. Після чергового перерахунку, середній показник пенсійних виплат зріс на 73 гривні.
Як збільшити свою пенсію
Якщо особа продовжує працювати після досягнення максимального стажу, їй нараховуватимуть 1% до виплат за кожен відпрацьований рік. Максимальний стаж виглядає так:
- для чоловіків – 35 років;
- для жінок – 30 років.
Варто зауважити, що надбавку нарахують після звільнення особи з роботи.