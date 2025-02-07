Шокуючі борги за газ: чому українцям приходять платіжки на сотні тисяч гривень

Після перевірок газових лічильників українці отримують рахунки з вимогою доплатити значні суми, які в окремих випадках сягають сотень тисяч гривень. Кому можуть загрожувати такі борги, читайте далі.

Кому можуть загрожувати захмарні платіжки за газ

У 2025 році газопостачальні компанії подали до суду близько 40 позовів проти українців, які не сплатили донарахування за газ. У більшості випадків суди підтримують постачальників та зобов’язують споживачів доплатити, передає 24 Канал із посиланням на OBOZ.UA.

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Для споживачів слід знати про основні причини донарахувань, це може бути:

пошкоджена або відсутня пломба;

порушення цілісності лічильника;

нелегальне підключення до газової мережі.

Зверніть увагу! Донарахування можливе, якщо споживач самовільно встановив додатковий газовий прилад або підключив газ після відключення за борги.

Зокрема, Полтавський районний суд зобов’язав клієнта "Полтавагазу" сплатити майже 404 тисяч гривень – рекордне донарахування. Чоловік провів газопровід в обхід лічильника, що зафіксувала перевірка.