Кому могут грозить заоблачные платежки за газ

В 2025 году газоснабжающие компании подали в суд около 40 исков против украинцев, которые не оплатили доначисления за газ. В большинстве случаев суды поддерживают поставщиков и обязывают потребителей доплатить, передает 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA.

Читайте также: Имеют ли право ВПЛ получать две субсидии одновременно

Для потребителей следует знать о основных причинах доначислений, это может быть:

  • повреждена или отсутствует пломба;
  • нарушение целостности счетчика;
  • нелегальное подключение к газовой сети.

Обратите внимание! Доначисление возможно, если потребитель самовольно установил дополнительный газовый прибор или подключил газ после отключения за долги.

В частности, Полтавский районный суд обязал клиента "Полтавагаза" оплатить почти 404 тысяч гривен – рекордное доначисление. Мужчина провел газопровод в обход счетчика, что зафиксировала проверка.

От чего зависит размер доначисления

Объемы доначислений зависят от того, сколько газа, по оценкам, мог "использовать" нарушитель. Если нарушена пломба в квартире с газовой плитой, доначисления может составить всего несколько тысяч гривен. Зато если речь идет о доме с газовым отоплением, сумма доначисления может достигать сотен тысяч гривен.