Українці можуть законно списати борг за комуналку: хто має на це право

Деякі українці навіть не здогадуються, що можуть не платити за комунальні послуги. Хто має таке право і як скористатися пільгами правильно, читайте далі.

Кому спишуть борги за комуналку?

Повністю списати борги неможливо, але їх можна частково зменшити. Зокрема, заборгованість за деякі послуги не потрібно платити, якщо людина понад 30 днів перебувала за кордоном, але за умови надання підтверджувальних документів, повідомляє 24 Канал з посиланням на "УНІАН".

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Також можна списати борги:

за житло, зруйноване або пошкоджене внаслідок війни: достатньо надати акт про руйнування або довідку з поліції;

за терміном давності: якщо постачальник не подав до суду протягом трьох років, старі борги списують автоматично.

Щоб скористатися цією можливістю, потрібно написати заяву до постачальника послуг із проханням перерахувати суму, а також додати документи, що підтверджують відсутність за місцем прописки, і подати її особисто або надіслати рекомендованим листом.

Важливо! Навіть якщо ви не проживали у квартирі, то платити доведеться за опалення, управління будинком та послуги за лічильниками.