Можна буде не платити жодної копійки: які пенсіонери звільнені від сплати комуналки
- Сільські пенсіонери, які працювали в бюджетній сфері, мають право на пільгову оплату комунальних послуг, якщо середній дохід на одну особу в родині не перевищує 4 240 гривень.
- Оформити пільгу можна через сервісний центр, місцеве самоврядування, онлайн на вебпорталі ПФУ, у додатку "Пенсійний фонд" або через "Дію".
Деякі пенсіонери мають право на пільгову оплату житлово-комунальних послуг. Така можливість передбачена для представників окремих професій.
Які пенсіонери не можуть сплачувати комуналку
Право на пільгову оплату комунальних послуг мають сільські пенсіонери, які свого часу були зайняті у бюджетній сфері, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Зокрема, йдеться про колишніх педагогів, медичних працівників, фармацевтів, агрономів, бібліотекарів, працівників музеїв, а також фахівців у закладах освіти та культури, що належали до державної або комунальної форми власності.
Зверніть увагу! Такі пенсіонери можуть скористатися пільгою можна лише за умови, що середній місячний дохід на одну особу в родині за останні шість місяців не перевищував 4 240 гривень.
Як отримати пільгу на оплату комунальних послуг
Оформити пільгу на комуналку пенсіонер може кількома способами, залежно від зручності:
- особисто звернувшись до сервісного центру Пенсійного фонду України;
- через представника місцевого самоврядування;
- онлайн на вебпорталі ПФУ, у мобільному застосунку "Пенсійний фонд" або через "Дію".
Зверніть увагу! Пільга надається лише на одного пенсіонера і діє протягом року з моменту звернення. Вона не поширюється на членів родини.
Що вам буде потрібно для оформлення пільги:
- документи, що підтверджують проживання в сільській місцевості;
- довідка про право на пільгу, видана закладом, де працював пенсіонер (освіта, охорона здоров’я, культура тощо). Якщо установа ліквідована, такий документ оформлює сільська чи селищна рада на підставі трудової книжки.