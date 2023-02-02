ДТЕК планує збільшити імпорт електроенергії вдвічі: коли перестануть вимикати світло

Енергетична компанія ДТЕК уже розпочала імпортувати електроенергію з Європи для того, щоб зменшити дефіцит в українській енергосистемі. Завдяки цьому вдалося відновити роботу багатьох підприємств, для яких безперебійне постачання електроенергії критично важливе.

Найближчим часом Україна може подвоїти обсяги імпорту електроенергії зі Словаччини та Румунії. Про це в ефірі телемарафону повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

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В першу чергу імпортована електроенергія надходить підприємствам. Ціни на неї майже вдвічі більші за українські, однак значно дешевші за витрати на генератори. До того ж нинішні ціни, що платять українські споживачі є зафіксованими державою.

Коли вдасться відновити енергогенерацію

За словами Дмитра Сахарука, у випадку, якщо Росії не вдасться уразити нові енергооб'єкти, скоротити дефіцит енергосистеми можна буде уже наприкінці лютого.

Під час останніх обстрілів було пошкоджено близько 75% теплової генерації, які наразі намагаються відновити. Якщо деякі пошкодження уже вдалося усунути, то на ремонт інших потрібен час.

Ми ремонтуємо пошкодження наших теплоелектростанцій та відновлюємо генерацію на тих блоках, які не працюють. На жаль, є такі, на ремонт яких піде багато часу: 16-18 місяців,

– зазначає виконавчий директор ДТЕК.

Він додав, що енергетична компанія намагається домогтися максимальної справедливості у наданні електроенергії споживачам.

Нагадаємо, найважча ситуація з електроенергією наразі склалася в Одеській області, де все ще діють екстрені відключення електроенергії. На решті підконтрольних Україні територіях тривають графікові знеструмлення.