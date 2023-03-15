Не подав заяву – втратив пенсію: кому з українців треба звернутися в Пенсійний фонд

15 березня 2023, 15:01
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На пенсії

Українці, що за віком повинні йти на пенсію, можуть вчасно не отримати заслужених коштів, якщо не встигнуть подати заяву протягом 3 місяців.

Призначення пенсії: як не втратити свої гроші

Зверніть увагу, що пенсія за віком часом може призначатися автоматично. Однак лише у тому випадку, якщо у реєстрі застрахованих осіб є дані про стаж людини, який придбаний до 2004 року. 

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Відповідно, якщо стажу недостатньо, особа змушена писати заяву, а потім подати її у Пенсійний фонд. Це можна зробити й на вебпорталі. 

Важливо, що за заявою, яка буде подана пізніше 3 місяців з дня досягнення пенсійного віку, пенсія буде призначена невчасно, а вже пізніше.

Тобто тим, кому за віком належить пенсія, повинні подати заяву не пізніше вказаного терміну. До прикладу, якщо вам виповнилося 60 років 1 березня, то тримісячний період становить до 1 червня 2023 року.

Які документи потрібні для пенсії

У сервісний центр Пенсійного фонду необхідно під час призначення пенсії подати:

  • заяву про призначення пенсії;
  • оригінал паспорта та його ксерокопія;
  • документи про місце проживання (реєстрації) пенсіонера;
  • якщо потрібно, то слід пред'явити свідоцтво про народження дітей;
  • свідоцтво про шлюб (у разі потреби оригінал + ксерокс);
  • заяву та номер розрахункового рахунку в уповноваженій установі банку;
  • оригінал трудової книжки та ксерокопія. Крім цього, інші документи про трудовий стаж;

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  • ІПН або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
  • довідку з військкомату про проходження військової служби, військовий квиток (за потреби);
  • диплом та інші документи, якими підтверджуються періоди навчання на денному відділенні до 1 січня 2004 року (оригінал та ксерокопія);
  • за бажанням пенсіонера та за умови підтвердження первинними документами довідка про заробітну плату за будь-які 60 місяців поспіль до 30 червня 2000 року.

Автор: Валерія Городинська