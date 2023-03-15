Не подав заяву – втратив пенсію: кому з українців треба звернутися в Пенсійний фонд

Українці, що за віком повинні йти на пенсію, можуть вчасно не отримати заслужених коштів, якщо не встигнуть подати заяву протягом 3 місяців.

Призначення пенсії: як не втратити свої гроші

Зверніть увагу, що пенсія за віком часом може призначатися автоматично. Однак лише у тому випадку, якщо у реєстрі застрахованих осіб є дані про стаж людини, який придбаний до 2004 року.

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Відповідно, якщо стажу недостатньо, особа змушена писати заяву, а потім подати її у Пенсійний фонд. Це можна зробити й на вебпорталі.

що за заявою, яка буде подана пізніше 3 місяців з дня досягнення пенсійного віку, пенсія буде призначена невчасно, а вже пізніше.

Тобто тим, кому за віком належить пенсія, повинні подати заяву не пізніше вказаного терміну. До прикладу, якщо вам виповнилося 60 років 1 березня, то тримісячний період становить до 1 червня 2023 року.

Які документи потрібні для пенсії

У сервісний центр Пенсійного фонду необхідно під час призначення пенсії подати:

заяву про призначення пенсії;

оригінал паспорта та його ксерокопія;

документи про місце проживання (реєстрації) пенсіонера;

якщо потрібно, то слід пред'явити свідоцтво про народження дітей;

свідоцтво про шлюб (у разі потреби оригінал + ксерокс);

заяву та номер розрахункового рахунку в уповноваженій установі банку;

оригінал трудової книжки та ксерокопія. Крім цього, інші документи про трудовий стаж;

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