Не подал заявление – потерял пенсию: кому из украинцев нужно обратиться в Пенсионный фонд

Украинцы, которые по возрасту должны выходить на пенсию, могут вовремя не получить заработанные деньги, если не успеют подать заявление в течение 3 месяцев.

Назначение пенсии: как не потерять свои деньги

Обратите внимание, что пенсия по возрасту может назначаться автоматически. Однако только в том случае, если в реестре застрахованных лиц есть данные о стаже человека, приобретенном до 2004 года.

Читайте также Зарплата в конверте, проблемы с арендой, но достаточно работы: как живется украинцам в Польше

Соответственно, если стажа недостаточно, человек вынужден писать заявление, а затем подать его в Пенсионный фонд. Это можно сделать и на вебпортале.

что по заявлению, которое будет подано позже 3 месяцев со дня достижения пенсионного возраста, пенсия будет назначена несвоевременно, а позже.

То есть, тем, кому по возрасту положена пенсия, должны подать заявление не позднее указанного срока. Например, если вам исполнилось 60 лет 1 марта, то трехмесячный период составляет до 1 июня 2023 года.

Какие документы нужны для пенсии

В сервисный центр Пенсионного фонда необходимо при назначении пенсии подать:

заявление о назначении пенсии;

оригинал паспорта и ксерокопия;

документы о месте жительства (регистрации) пенсионера;

если нужно, то следует предъявить свидетельство о рождении детей;

свидетельство о браке (при необходимости оригинал + ксерокс);

заявление и номер расчетного счета в уполномоченном учреждении банка;

оригинал трудовой книжки и ксерокопия. Кроме того, другие документы о трудовом стаже;

Актуально В Украине впервые проиндексировали самые низкие пенсии, – Минсоцполитики