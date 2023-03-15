Не подал заявление – потерял пенсию: кому из украинцев нужно обратиться в Пенсионный фонд
Источник:На пенсии
Украинцы, которые по возрасту должны выходить на пенсию, могут вовремя не получить заработанные деньги, если не успеют подать заявление в течение 3 месяцев.
Назначение пенсии: как не потерять свои деньги
Обратите внимание, что пенсия по возрасту может назначаться автоматически. Однако только в том случае, если в реестре застрахованных лиц есть данные о стаже человека, приобретенном до 2004 года.
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Соответственно, если стажа недостаточно, человек вынужден писать заявление, а затем подать его в Пенсионный фонд. Это можно сделать и на вебпортале.Важно, что по заявлению, которое будет подано позже 3 месяцев со дня достижения пенсионного возраста, пенсия будет назначена несвоевременно, а позже.
То есть, тем, кому по возрасту положена пенсия, должны подать заявление не позднее указанного срока. Например, если вам исполнилось 60 лет 1 марта, то трехмесячный период составляет до 1 июня 2023 года.
Какие документы нужны для пенсии
В сервисный центр Пенсионного фонда необходимо при назначении пенсии подать:
- заявление о назначении пенсии;
- оригинал паспорта и ксерокопия;
- документы о месте жительства (регистрации) пенсионера;
- если нужно, то следует предъявить свидетельство о рождении детей;
- свидетельство о браке (при необходимости оригинал + ксерокс);
- заявление и номер расчетного счета в уполномоченном учреждении банка;
- оригинал трудовой книжки и ксерокопия. Кроме того, другие документы о трудовом стаже;
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- ИНН или свидетельство об общеобязательном государственном социальном страховании;
- справку из военкомата о прохождении воинской службы, военный билет (при необходимости);
- диплом и другие документы, подтверждающие периоды обучения на дневном отделении до 1 января 2004 года (оригинал и ксерокопия);
- по желанию пенсионера и при подтверждении первичными документами справка о заработной плате за любые 60 месяцев подряд до 30 июня 2000 года.