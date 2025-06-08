Чим загрожує українцям ігнорування повірки лічильника

Ігнорування повірки лічильника води може призвести до серйозних фінансових наслідків для споживачів. Коли потрібно проходити повірку та що буде, якщо цього не зробити, читайте далі.

Що буде, якщо не здійснити повірку лічильника

Якщо не вчасно пройти повірку лічильника, нарахування будуть здійснюватися за середнім споживанням за останній опалювальний сезон, що часто призводить до зайвих витрат, передає 24 Канал із посиланням на "Київтплоенерго".

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Щоб уникнути проблем, користувачі особистих кабінетів на сайтах "Київтеплоенерго" та "Центру комунального сервісу" отримують автоматичні повідомлення про наближення терміну повірки лічильника.

Цікаво! Споживачі можуть самостійно перевірити дату останньої повірки у паспорті приладу або у відповідному свідоцтві.

Де можна замовити повірку лічильника

Замовити повірку можна у ліцензованих організаціях, перелік яких розміщений на сайті Міністерства економіки України.

Після процедури споживач отримує офіційне свідоцтво про точність приладу, копії якого потрібно надати до Центру комунального сервісу для актуалізації даних.

Зверніть увагу! Міжопалювальний сезон це найкращий час для проведення повірки, яка за законом має здійснюватися приблизно раз на чотири роки.