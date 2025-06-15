Лічильник без повірки: що буде з платіжками на тепло та гарячу воду
- Повірка лічильників тепла та гарячої води в Україні є обов'язковою і проводиться раз на 4 роки, щоб забезпечити коректні нарахування в платіжках.
- Повірку можна замовити самостійно у ліцензованих компаній, але витрати на процедуру покладаються на клієнта, тоді як обслуговування будинкових лічильників є безкоштовним.
Деякі жителі регіонів України можуть отримати сповіщення влітку про наближення терміну повірки квартирних лічильників тепла та гарячої води. Така процедура є обов’язковою, адже вона визначає придатність приладів обліку, а ще коректних нарахувань у платіжках.
Коли потрібно здійснювати повірку лічильників у 2025 році
Відтак, цього літа у Києві проводитиметься повірка квартирних лічильників, яку за законом проводять в середньому раз на 4 роки, передає 24 Канал з посиланням на "Київтеплоенерго".
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Вчасно повірений лічильник гарантує, що у платіжці відображатимуться лише фактично спожиті обсяги тепла та гарячої води. У разі прострочення повірки, згідно із законодавством, нарахування здійснюватимуть за середнім споживанням за останній опалювальний період,
– йдеться у повідомленні підприємства.
Водночас якщо споживачі не пам'ятають про дату останньої повірки лічильника, то про це їм нагадують в особистих кабінетів на порталах "Київтеплоенерго" чи "Центру комунального сервісу".
- Після проходження відповідної процедури буде надано свідоцтво з підтвердженням точності роботи приладу.
- Отримані копії документів щодо повірки потрібно передати до комунального сервісу дистанційно чи особисто в сервісний центр.
Чи можна замовити повірку самостійно
Повірку можна замовити самостійно, однак таку процедуру можуть виконати лише ліцензовані компанії, список яких є на порталі Мінекономіки.
Водночас варто пам'ятати, що відповідно до законів про комерційний облік теплової енергії та водопостачання та про житлово-комунальні послуги здійснення повірки квартирних приладів обліку відбувається за кошт клієнта.
А безкоштовними є послуги щодо обслуговування повірки будинкових лічильників.