У яких містах готуються розпочати опалювальний сезон

Зазвичай опалювальний сезон розпочинається в середині жовтня. На дату початку впливає середня температура повітря, тобто опалення можуть включити й набагато пізніше.

Де будуть включати опалення

ДТЕК повідомляє про підготовку до нового опалювального сезону. За словами представників компанії було проведено усі планові перевірки, а от ремонт обладнання триває досі.

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Через російські атаки на українську інфраструктуру, пошкоджена значна частина енергосистеми. Попри всі труднощі, енергетики змогли забезпечити початок опалювального сезону для українців вчасно.

Зауважте! Зазвичай, першочергово опалення подається у лікарні, школи, дитячі садочки та інші соціально важливі заклади.

У яких містах розпочнеться опалювальний сезон:

у Києві опалювальний сезон має розпочатись 15 жовтня, розповів мер столиці Віталій Кличко;

опалювальний сезон має розпочатись 15 жовтня, розповів мер столиці Віталій Кличко; в Чернігові – 15 жовтня, повідомив урядовець Олександр Ломако;

– 15 жовтня, повідомив урядовець Олександр Ломако; у Житомирі міська рада затвердила початок опалювального сезону 16 жовтня.

Зверніть увагу! Опалювальний сезон у інших містах розпочнеться, якщо середньодобова температура на вулиці протягом трьох діб буде + 8°C та нижче.