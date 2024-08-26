Щоб не переплачувати: коли передавати показники світла

Щоб уникнути переплат за комунальні послуги, важливо вчасно і коректно передавати показники лічильників. Особливо це стосується лічильників електроенергії.

Показники лічильника електроенергії

Показники лічильника світла слід передавати не пізніше 4 числа кожного місяця, щоб уникнути неправильних нарахувань.

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Показники можна подати кількома способами:

Через особистий кабінет на сайті вашого обслуговуючого підприємства (ОСР);

Зателефонувавши до контакт-центру ОСР;

Через чат-бот у месенджерах (Viber, Telegram, Facebook Messenger);

Інші методи, які пропонує ОСР.

До речі! З червня 2024 року тариф на електроенергію підвищили з 2,64 гривні до 4,32 гривні за кіловат-годину. Ця ціна діятиме до 1 травня 2025 року.

Однозонні лічильники: як передавати дані

Для однозонних лічильників показники передаються у форматі "Код (пробіл) показник".

Код – це ваш десятизначний абонентський номер, який можна знайти у квитанції.

Показник – це поточні дані лічильника. Наприклад: "0000011111 85", де 0000011111 – код абонента, а 85 – показник лічильника.

Як передавати показники для двозонних та тризонних лічильників

Двозонні лічильники розраховані на дві зони: "день" (07:00–23:00) і "ніч" (23:00–07:00).

Показники відображаються на екрані окремо для кожної зони, залежно від часу доби. Важливо фіксувати дані для кожної зони окремо під час подачі показників.

Тризонні лічильники поділяють добу на три часові зони, кожна з яких має свій тариф.

Зауважте! Показники для кожної зони також відображаються окремо, що дозволяє економити більше, оплачуючи електроенергію відповідно до часу споживання.

Щоб правильно зчитувати показники на двозонному лічильнику, звертайте увагу на індекси біля цифр:

На лічильниках GAMA індекс "1.5.8.2" вказує на денний тариф, а "1.5.8.1" – на нічний.

індекс "1.5.8.2" вказує на денний тариф, а "1.5.8.1" – на нічний. На лічильниках NiK індекс "Т22" або "Т2" відповідає денному тарифу, а "Т21" або "Т1" – нічному.

Під час подачі показників двозонного лічильника важливо розділяти всі значення пробілами для коректної обробки системою.