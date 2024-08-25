Пільги для дружин УБД

Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" передбачає пільги для сімей військовослужбовців, які мають статус учасників бойових дій.

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Серед пільг для дружин учасників бойових дій – значні знижки на комунальні послуги:

75% знижка на оплату житла;

75% знижка на газ, електроенергію та інші комунальні послуги (для інвалідів знижка становить 100%);

75% знижка на паливо для осель без централізованого опалення.

Знижка розраховується на 21 квадратний метр опалювальної площі на особу та додатково 10,5 квадратних метрів на сім'ю.

Зауважте! Для сімей, у яких усі члени є непрацездатними, знижка на газ для опалення становить 75% від подвійного розміру нормативної площі (42 квадратних метри на особу та 21 квадратний метр на сім'ю). Члени родин військовослужбовців можуть подавати заяву на отримання цих пільг.

Пільги для дітей учасників бойових дій

Діти учасників бойових дій зі статусом УБД мають право на ряд соціальних пільг, які встановлені державою:

Пріоритетний доступ до оздоровлення та відпочинку;

Першочергове право на зарахування до загальноосвітніх шкіл, дошкільних установ та дитячих оздоровчих таборів;

Можливість переведення на бюджетну форму навчання в закладах вищої, професійно-технічної або фахової передвищої освіти, якщо навчання здійснюється за денною формою;

Право на безоплатне або пільгове проживання у гуртожитках для студентів денної форми навчання;

Гарантія отримання соціальної стипендії за умови відсутності заборгованості по навчанню.

Де подати заяву

Для оформлення пільг за статусом УБД заяву можна подати кількома способами:

У будь-який сервісний центр Пенсійного фонду України;

Надіслати документи поштою;

Через особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду;

Використовуючи Дія.Підпис у мобільному додатку Дія.

Пільги можуть бути призначені як безпосередньо учаснику бойових дій, так і членам його сім'ї.