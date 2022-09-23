Бюджет-2023 ухвалять рекордно швидко: в чому причина поспіху

Останніми роками головний кошторис країни схвалювали вже у грудні. Та цього року війна змусила депутатів змінити стратегію.

Про пришвидшену процедуру розгляду державного бюджету на наступний рік вже неодноразового повідомляли нардепи. Зокрема, про це розповів перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко. Цьогоріч бюджет приймуть швидше, ніж це робили останні 3 роки.

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Війна об'єднала депутатів

За словами нардепа, парламентська монобільшість та опозиція домовилися не надавати тисячі правок до проєкту бюджету. А саме це завжди затягувало розгляд головного документу, адже кожну правку потрібно було розглянути у комітетах.

Будуть виважені кілька десятків від кожної фракції. Можливо, загалом декілька сотень пропозицій, які профільний комітет та уряд зможуть максимально оперативно опрацювати, щоби вийти на відповідні дати,

– запевнив Корнієнко.

Як прийматимуть бюджет

Зазначимо, що вже до 1 жовтня народні депутати мають подати свої правки до проєкту бюджету.

Далі у перший тиждень жовтня має відбутися голосування у першому читанні.

Остаточне ухвалення планується на третьому тижні жовтня.

Однією з причин такого поспіху є прискорення діалогу з міжнародними партнерами, адже Україні необхідні гранти та кредити на наступний рік, щоб могти оборонятися, забезпечувати виплатами населення та підтримувати функціонування економіки.

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Головні цифри бюджету-2023

Доходи бюджету – 1,28 трильйона гривень;

Видатки – 2,57 трильйона гривень;

Щомісячний дефіцит бюджету – 3 мільярди доларів або 1,29 трильйона гривень за рік;

Середня зарплата – 18 500 гривень;

Середньорічний курс долара – 42 гривні;

Половина видатків піде на оборону, ще 35% на соціальну частину;

Зростання економіки – 4,6% в реальному вираженні та 37% у номінальному.

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