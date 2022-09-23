Об ускоренной процедуре рассмотрения государственного бюджета на следующий год уже не раз сообщали нардепы. В частности, об этом рассказал первый вице-спикер парламента Александр Корниенко. В этом году бюджет примут быстрее, чем делали последние 3 года.

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Война объединила депутатов

По словам нардепа, парламентское монобольшинство и оппозиция договорились не предоставлять тысячи поправок к проекту бюджета. Именно это всегда затягивало рассмотрение главного документа, ведь каждую правку нужно было рассмотреть в комитетах.

Будут взвешены несколько десятков от каждой фракции. Возможно, несколько сотен предложений, которые профильный комитет и правительство смогут максимально оперативно проработать, чтобы выйти на соответствующие даты,

– заверил Корниенко.

Как будут принимать бюджет

Отметим, что уже к 1 октября народные депутаты должны представить свои правки в проект бюджета.

Далее в первую неделю октября должно состояться голосование в первом чтении.

Окончательное принятие планируется на третьей неделе октября.

Одной из причин такой спешки является ускорение диалога с международными партнерами, ведь Украине необходимы гранты и кредиты на следующий год, чтобы обороняться, обеспечивать выплаты населению и поддерживать функционирование экономики.

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Главные цифры бюджета-2023

Доходы бюджета – 1,28 триллиона гривен;

Расходы – 2,57 триллиона гривен;

Ежемесячный дефицит бюджета – 3 миллиарда долларов или 1,29 триллиона гривен в год;

Средняя зарплата – 18 500 гривен;

Среднегодовой курс доллара – 42 гривны;

Половина расходов уйдет на оборону, еще 35% на социальную часть;

Рост экономики – 4,6% в реальном выражении и 37% – в номинальном.

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