Про пришвидшену процедуру розгляду державного бюджету на наступний рік вже неодноразового повідомляли нардепи. Зокрема, про це розповів перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко. Цьогоріч бюджет приймуть швидше, ніж це робили останні 3 роки.

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Війна об'єднала депутатів

За словами нардепа, парламентська монобільшість та опозиція домовилися не надавати тисячі правок до проєкту бюджету. А саме це завжди затягувало розгляд головного документу, адже кожну правку потрібно було розглянути у комітетах.

Будуть виважені кілька десятків від кожної фракції. Можливо, загалом декілька сотень пропозицій, які профільний комітет та уряд зможуть максимально оперативно опрацювати, щоби вийти на відповідні дати,

– запевнив Корнієнко.

Як прийматимуть бюджет

Зазначимо, що вже до 1 жовтня народні депутати мають подати свої правки до проєкту бюджету.

Далі у перший тиждень жовтня має відбутися голосування у першому читанні.

Остаточне ухвалення планується на третьому тижні жовтня.

Однією з причин такого поспіху є прискорення діалогу з міжнародними партнерами, адже Україні необхідні гранти та кредити на наступний рік, щоб могти оборонятися, забезпечувати виплатами населення та підтримувати функціонування економіки.

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Головні цифри бюджету-2023

Доходи бюджету – 1,28 трильйона гривень;

Видатки – 2,57 трильйона гривень;

Щомісячний дефіцит бюджету – 3 мільярди доларів або 1,29 трильйона гривень за рік;

Середня зарплата – 18 500 гривень;

Середньорічний курс долара – 42 гривні;

Половина видатків піде на оборону, ще 35% на соціальну частину;

Зростання економіки – 4,6% в реальному вираженні та 37% у номінальному.

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