У ЄС відповіли, коли Україна отримає другий транш допомоги з прибутків заморожених активів Росії

Євросоюз передасть Україні другий транш від прибутків, які генерують заморожені російські активи, до березня 2025 року. Ці кошти спрямують на українську оборонну промисловість.

Про це повідомив верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики Жозеп Боррель. Як передає кореспондентка 24 Каналу з Брюсселю, Боррель також наголосив, що ЄС передав 65% від обіцяного мільйону снарядів.

Дивіться також У ЄС обговорили зняття обмежень на удари по Росії: яких висновків дійшли глави МЗС

Коли Україна отримає другий транш з прибутків заморожених російських активів

За його словами, ці кошти підуть на військову допомогу. Зокрема, на інвестиції до українського ОПК.

Ми будемо продовжувати спрямовувати ці кошти до української оборонної промисловості стільки, скільки ми можемо, і стільки, скільки вони можуть їх використати,

– сказав Боррель.

Він також розповів, що Євросоюз передав 65% від обіцяного мільйону снарядів. Боррель наголосив, що європейська промисловість працює на повну потужність і лише набирає обертів.

До слова, раніше Боррель повідомляв, що перші гроші від заморожених російських активів Україна отримує у серпні.