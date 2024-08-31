Об этом сообщил верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики Жозеп Боррель. Как передает корреспондентка 24 Канала из Брюсселя, Боррель также отметил, что ЕС передал 65% от обещанного миллиона снарядов.

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Когда Украина получит второй транш с доходов замороженных российских активов

По его словам, эти средства пойдут на военную помощь. В частности, на инвестиции в украинский ОПК.

Мы будем продолжать направлять эти средства в украинскую оборонную промышленность столько, сколько мы можем, и столько, сколько они могут их использовать,

– сказал Боррель.

Он также рассказал, что Евросоюз передал 65% от обещанного миллиона снарядов. Боррель отметил, что европейская промышленность работает на полную мощность и только набирает обороты.

К слову, ранее Боррель сообщал, что первые деньги от замороженных российских активов Украина получает в августе.