Перерахунок пенсій: коли українці отримають збільшені виплати

З 1 квітня 2024 року автоматичний перерахунок пенсій було проведено для пенсіонерів, які продовжили працювати після призначення або останнього перерахунку пенсії. Втім, підвищені виплати вони отримали не одразу.

Коли пенсіонери отримають підвищені виплати

Перерахунок відбувся для тих, хто набув 24 місяці страхового стажу станом на 1 березня 2024 року або мав менше ніж 24 місяці, але минуло два роки після призначення або перерахунку пенсії.

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Право на такий перерахунок визначається набутим страховим стажем на 1 березня, включно зі стажем за січень-лютий 2024 року.

Оскільки інформація про сплату єдиного внеску за перший квартал 2024 року була внесена до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування лише у травні, перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів також відбувся у травні.

Перерахунок було здійснено автоматично, без необхідності подавати додаткові заяви. Вже у червні пенсіонери отримають збільшені пенсійні виплати, а також доплату за квітень і травень.

Якими будуть пенсії у червні

У червні 2024 року не планується збільшення мінімальної пенсії, оскільки її розмір прив'язаний до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, який встановлюється на 1 січня кожного року й у 2024 році становить 2,361 гривні.

Однак, завдяки весняній індексації, мінімальна пенсія була підвищена на 364 гривні й тепер складає 2 725 гривень. Ця сума виплачується пенсіонерам, які досягли 65 років і не набули достатнього страхового стажу.

Щодо мінімальних розмірів пенсій для інших категорій пенсіонерів з 1 березня 2024 року: