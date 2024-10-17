Зараз чи чекати кінця осені: у який період краще купляти валюту

У кожного громадянина є певний базовий набір знань про ситуацію на ринку. Утім, неодноразово чимало валютних експертів радили не піддаватися панічним настроям щодо купівлі валюти, адже в Україні немає дефіциту. Отже, валюту можна придбати у будь-який час.

Чи варто купляти долари зараз

Як розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, в кожного є певні короткострокові та довгострокові плани, а отже єдине, що можна порадити щодо купівлі валюти – це не намагатися скупити всю валюту, готуючись до нібито захмарного курсу.

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Банкір пояснив, що в громадян наразі відсутні обмеження на придбання валюти.

Зауважте! Станом на 17 жовтня купівля долара банками – 41,05 гривні, а продаж – 41,50 гривні. У той час євро по 44,85 гривні та по 45,45 гривні відповідно. Обмінники купують долари по 40,83 гривні, а продають – по 41,53 гривні. Євро ж купують по 44,96 гривні, продають – по 45,70 гривні.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку На мій погляд, вкладати всі заощадження у валюту є хибним наміром, адже валюті також притаманна інфляція: цьогоріч долар втратив понад 3% своєї вартості, євро – майже 3%.

Варіанти для вкладання грошей

Лєсовий наголошує, що тримати гроші "під подушкою" – це наражати себе на певні ризики. І мовиться не лише про інфляційні.

Навіть валютні депозити не дають тієї дохідності: середні ставки на доларові вклади не перевищують 1,5% річних, а єврові – 1,3% річних. Тобто вдвічі менше за рівень інфляції,

– каже банкір.

Цікаво! Ідеальним варіантом, на думку Тараса Лєсового, є баланс: частина коштів може зберігатися у валюті, частина на гривневих депозитах, до того ж варто розглядати як ультракороткі вклади тривалістю до 6 місяців, так і довготривалі, приміром на 1 рік. Крім того, варто подумати про частину коштів на картці чи готівкою.