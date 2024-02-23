Пенсія у лютому: який кінцевий термін виплати для пенсіонерів
Кожен пенсіонер щомісяця повинен отримати свої пенсійні виплати до 25 числа поточного місяця. У Пенсійному фонді повідомили на що та куди були витрачені кошти у лютому. Йдеться про пенсійні виплати, субсидії, лікарняні тощо.
До коли можна отримати пенсію в Україні
В Україні згідно із законом про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування пенсія виплачується щомісяця не пізніше 25 числа місяця.
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Таким чином, до 25 лютого українці зможуть отримати пенсійні виплати за місцем фактичного проживання або ж на рахунок у банку.
Як повідомляють у Пенсійному фонді, станом на 19 лютого, було профінансовано:
- пенсійні виплати – 43,1 мільярда гривень, зокрема через АТ "Укрпошта" – 8,6 мільярда гривень, через уповноважені банки – 34,5 мільярда гривень;
- виплати житлових субсидій та пільг – 4 674,9 мільйона гривень;
- страхові виплати – 2 081,9 мільйона гривень, зокрема на оплату лікарняних – 1 003,7 мільйона гривень.
Які пенсії отримують українці
З 1 січня 2024 році в Україні змінився розмір прожиткового мінімуму. Тепер він становить:
- 3 023 гривень – для працездатних осіб,
- 2 563 гривень – для дітей віком до 6 років,
- 3 196 гривень – для дітей від 6 до 18 років,
- 2 361 гривень – для осіб, які втратили працездатність.
Відповідно до цього, зросла в Україні ще й пенсія:
- мінімальна виплата збільшилася з 2 093 гривень до 2 361 гривні,
- максимальна – з 20 930 гривень до 23 610 гривень.
Крім цього, змінився ще й страховий стаж для виходу на пенсію:
- пенсія у 60 років – стаж щонайменше 31 рік,
- у 63 роки – зі стажем 21 – 31 рік,
- у 65 років – 15 – 21 рік.