Пенсія у лютому: який кінцевий термін виплати для пенсіонерів

Кожен пенсіонер щомісяця повинен отримати свої пенсійні виплати до 25 числа поточного місяця. У Пенсійному фонді повідомили на що та куди були витрачені кошти у лютому. Йдеться про пенсійні виплати, субсидії, лікарняні тощо.

До коли можна отримати пенсію в Україні

В Україні згідно із законом про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування пенсія виплачується щомісяця не пізніше 25 числа місяця.

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Таким чином, до 25 лютого українці зможуть отримати пенсійні виплати за місцем фактичного проживання або ж на рахунок у банку.

Як повідомляють у Пенсійному фонді, станом на 19 лютого, було профінансовано:

пенсійні виплати – 43,1 мільярда гривень, зокрема через АТ "Укрпошта" – 8,6 мільярда гривень, через уповноважені банки – 34,5 мільярда гривень;

виплати житлових субсидій та пільг – 4 674,9 мільйона гривень;

страхові виплати – 2 081,9 мільйона гривень, зокрема на оплату лікарняних – 1 003,7 мільйона гривень.

Які пенсії отримують українці

У лютому Пенсійний фонд надано 695 тисяч послуг особам, які звернулися до органів.

З 1 січня 2024 році в Україні змінився розмір прожиткового мінімуму. Тепер він становить:

3 023 гривень – для працездатних осіб,

2 563 гривень – для дітей віком до 6 років,

3 196 гривень – для дітей від 6 до 18 років,

2 361 гривень – для осіб, які втратили працездатність.

Загальний показник прожиткового мінімуму зріс з 2 589 гривень до 2 920 гривень.

Відповідно до цього, зросла в Україні ще й пенсія:

мінімальна виплата збільшилася з 2 093 гривень до 2 361 гривні,

максимальна – з 20 930 гривень до 23 610 гривень.

Крім цього, змінився ще й страховий стаж для виходу на пенсію:

пенсія у 60 років – стаж щонайменше 31 рік,

у 63 роки – зі стажем 21 – 31 рік,

у 65 років – 15 – 21 рік.

Якщо особа не має мінімального стажу у віці 65 років, то держава виплачує не пенсію за віком, а соціальну допомогу. Розмір її становить прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, тобто 2 361 гривню.