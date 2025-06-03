Коли у Львові відновлять постачання гарячої води
- У Львові з 28 квітня по 5 травня проводилися гідравлічні випробування теплових мереж від ТЕЦ-1 і ТЦ "Північна".
- Гарячу воду споживачам цих тепломереж планують відновити з 3 червня.
З 28 квітня у Львові розпочалися щорічні гідравлічні випробування теплових мереж. Водночас потрібно зауважити, що йдеться про перевірку магістралей від ТЕЦ-1 і ТЦ "Північна". Окремо відбувалися випробування для трубопроводів меншого діаметру.
Скільки не буде гарячої води у Львові
Після проведення випробувань відбувалася заміна аварійних ділянок мережі, повідомляє 24 Канал з посиланням на ЛМР.
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Завдяки гідравліці і ліквідації всіх виявлених пошкоджень на трубопроводах, останні опалювальні сезони ми проходимо без великих аварійних ситуацій. Також це дає змогу зупиняти подачу тепла в час опалювального сезону, коли надворі тепло і потім впродовж дня все знову запустити, коли похолодає.
Як зазначає Одинець, випробування ТЕЦ-1 і ТЦ "Північна" тривали з 28 квітня по 5 травня. А от ліквідація пошкоджень, що були виявлені відбувалася до 2 червня.
Йдеться про випробування, які торкнулись:
- Сихівського району;
- Франківського;
- Шевченківського;
- частково Личаківського.
Цього року плануємо замінити більше кілометрів трубопроводів, ніж торік. А під час робіт для заміни мережі, зрозуміло, що необхідно зупиняти подачу гарячої води,
– каже Одинець.
Зверніть увагу! Гарчу воду споживачам ТЕЦ-1 і ТЦ "Північна" планують дати з 3 червня.
Коли буде перевірка тепломережі від невеликих котелень
Перевірка теплових мереж від невеликих котелень відбувається за індивідуальним графіком. Мешканців попереджають про здійснення випробовувань окремо. Такий тип перевірки стосується районів:
- Залізничного ;
- Галицького;
- частини Личаківського.