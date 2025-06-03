Коли у Львові відновлять постачання гарячої води

З 28 квітня у Львові розпочалися щорічні гідравлічні випробування теплових мереж. Водночас потрібно зауважити, що йдеться про перевірку магістралей від ТЕЦ-1 і ТЦ "Північна". Окремо відбувалися випробування для трубопроводів меншого діаметру.

Скільки не буде гарячої води у Львові

Після проведення випробувань відбувалася заміна аварійних ділянок мережі, повідомляє 24 Канал з посиланням на ЛМР.

Читайте також Як змінився курс злотого після завершення президентських виборів у Польщі

Олександр Одинець Директор "Львівтеплоенерго" Завдяки гідравліці і ліквідації всіх виявлених пошкоджень на трубопроводах, останні опалювальні сезони ми проходимо без великих аварійних ситуацій. Також це дає змогу зупиняти подачу тепла в час опалювального сезону, коли надворі тепло і потім впродовж дня все знову запустити, коли похолодає.

Як зазначає Одинець, випробування ТЕЦ-1 і ТЦ "Північна" тривали з 28 квітня по 5 травня. А от ліквідація пошкоджень, що були виявлені відбувалася до 2 червня.

Йдеться про випробування, які торкнулись:

Сихівського району;

Франківського;

Шевченківського;

частково Личаківського.

Цього року плануємо замінити більше кілометрів трубопроводів, ніж торік. А під час робіт для заміни мережі, зрозуміло, що необхідно зупиняти подачу гарячої води,

– каже Одинець.

Зверніть увагу! Гарчу воду споживачам ТЕЦ-1 і ТЦ "Північна" планують дати з 3 червня.

Коли буде перевірка тепломережі від невеликих котелень

Перевірка теплових мереж від невеликих котелень відбувається за індивідуальним графіком. Мешканців попереджають про здійснення випробовувань окремо. Такий тип перевірки стосується районів: