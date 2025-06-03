Який зараз офіційний курс злотого в Україні
Станом на 3 червня, офіційний курс злотого в Україні – 11,15 гривні (+7 копійок, порівняно з 2 червня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Який курс злотого у банках та обмінниках 3 червня
У банках середній курс злотого, як повідомляє "Мінфін", такий:
- купівля – 10,80 гривні за злотий (+5 копійок, якщо порівнювати з 2 червня);
- продаж – 11,45 гривні за злотий (+5 копійок).
Незначне зростання відчутне і в обміннику:
- купівля – 11,05 гривні за злотий (+1 копійка);
- продаж – 11,15 гривні за злотий (+2 копійки).
Скільки сьогодні треба гривень, щоб купити 100 злотих
- для придбання 100 злотих у банку, потрібно приблизно – 1 145 гривень;
- щоб купити 100 злотих в обміннику, необхідно орієнтовно – 1 115 гривень.
Скільки можна виручити за 100 злотих сьогодні
- при здачі 100 злотих в банку, можна виручити орієнтовно – 1 080 гривень;
- якщо обмінювати 100 злотих в обміннику, є можливість отримати приблизно – 1 105 гривень.