Який зараз офіційний курс злотого в Україні

Станом на 3 червня, офіційний курс злотого в Україні – 11,15 гривні (+7 копійок, порівняно з 2 червня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Який курс злотого у банках та обмінниках 3 червня

У банках середній курс злотого, як повідомляє "Мінфін", такий:

купівля – 10,80 гривні за злотий (+5 копійок, якщо порівнювати з 2 червня);

продаж – 11,45 гривні за злотий (+5 копійок).

Незначне зростання відчутне і в обміннику:

купівля – 11,05 гривні за злотий (+1 копійка);

продаж – 11,15 гривні за злотий (+2 копійки).

Скільки сьогодні треба гривень, щоб купити 100 злотих

для придбання 100 злотих у банку, потрібно приблизно – 1 145 гривень;

щоб купити 100 злотих в обміннику, необхідно орієнтовно – 1 115 гривень.

Скільки можна виручити за 100 злотих сьогодні