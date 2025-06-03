Какой сейчас официальный курс злотого в Украине

По состоянию на 3 июня, официальный курс злотого в Украине – 11,15 гривны (+7 копеек, по сравнению со 2 июня), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Какой курс злотого в банках и обменниках 3 июня

В банках средний курс злотого, как сообщает "Минфин", такой:

покупка – 10,80 гривны за злотый (+5 копеек, если сравнивать со 2 июня);

продажа – 11,45 гривны за злотый (+5 копеек).

Незначительный рост ощутим и в обменнике:

покупка – 11,05 гривны за злотый (+1 копейка);

продажа – 11,15 гривны за злотый (+2 копейки).

Сколько сегодня надо гривен, чтобы купить 100 злотых

для приобретения 100 злотых в банке, нужно примерно – 1 145 гривен;

чтобы купить 100 злотых в обменнике, необходимо ориентировочно – 1 115 гривен.

Сколько можно выручить за 100 злотых сегодня