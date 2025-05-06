Зростання податків буде: Гетманцев відповів, коли це станеться

Зміни в податковій системі України, імовірно, відбудуться. Однак це станеться точно не найближчим часом.

Коли в Україні зростуть податки

Нардеп Данило Гетманцев зауважив, що ці зміни можуть відбутися лише після закінчення воєнного стану, повідомляє 24 Канал з посиланням на Главком.

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Як сказав Гетманцев, зараз першочерговим є прийняття законопроєкту, що імплементує директиву DAС7. Це рішення сприятиме інтеграції України у європейський простір.

Зверніть увагу! DAС7 – це директива ЄС, що вимагає від операторів цифрових платформ збирати інформацію відносно продавців

Данило Гетманцев Голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Якщо говорити про важливі податкові новації, які мають бути внесені в парламент найближчим часом, то це, насамперед, законопроєкт який імплементує директиву DAС7. Це складний законопроєкт, який ми опрацюємо і будемо намагатися прийняти, якщо знову ж таки встигнемо, бо бачите, як карколомно розгортаються події.

Гетманцев каже, що у "Національній стратегії доходів до 2030 року" розписано всі реформи, що мають бути проведені. Серед них варто виділити такі етапи:

Перший етап передбачає реформування Податкової та Митної служб.

Другий етап має торкнутися зміни податкової системи загалом.

Прокоментував Гетманцев і точкове підвищення ПДВ про яке говорять зараз.

Ні, я не бачу будь-яких підстав для цього за цієї каденції Верховної Ради,

– каже нардеп.

Зауважте! Як зауважив Гетманцев, каденція цього парламенту сплила ще торік. Зараз уряд "на продльонці".