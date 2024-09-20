Є лише один майбутній варіант для курсу долара

Усі в голос говорять про те, що найімовірніше, що курс долара у найближчому майбутньому не втрачатиме ціну. Валюта навпаки тягтиметься до нових психологічних позначок, як прогнозують економісти. Однак рубежі, до яких може сягнути курсове коливання американської валюти, у кожного різне.

Які є прогнози курсу

Нещодавно стало відомо, що на 2025 рік курс долара у проєкті бюджету був закладений на рівні 45 гривень. Водночас в НБУ пояснюють, що такий показник використовуватимуть включно для розрахунків, а на рішення регулятора щодо курсів це не впливатиме.

До теми Стабільність зберігатиметься: що відбувається з курсом євро зараз

Юрій Гелетій Заступник голови Національного банку України Що стосується курсу, закладеного в бюджет, то НБУ ніколи не прив’язується до цього показника, він є виключено розрахунковим. Для нас має значення фактичний курс, який визначається ринком.

У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий прогнозує, що враховуючи усі фактори впливу на валютний ринок, до кінця року долар може варіюватися в ціні від 41,5 – 42,1 гривні.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Одним із факторів впливу є макропрогнози, згідно з якими до кінця року курс долара може незначно перевищити 42 гривні. З огляду на економічну ситуацію, це буде вважатися цілком прийнятним результатом.

Попри те, що усі прогнози зараз є лише припущеннями, очевидним є те, що долару навряд чи загрожує "падіння".

Зверніть увагу! Водночас на кінець цього року в бюджеті закладений курс на рівні 42,1 гривні за валюту. А станом на сьогодні офіційний курс становить 41,44 гривні, у той час, як середній курс купівлі валюти в обмінниках та банках не перевищує показника у 41,90 гривні.

Чи може курс сягнути 43 гривень

Економіст Данило Монін теж прихильний до того, що курс долара не дешевшатиме, а навпаки дорожчатиме.

Данило Монін Експерт Українського інституту майбутнього Виходячи з таких позицій, швидше за все, НБУ почне процес планової девальвації та продовжить девальвувати гривню попри загрозу більшої аніж планувалося інфляції цього року.

Однак, на його думку, НБУ не будуть утримувати курс гривні на рівні 41 – 42 гривень. Йдеться про те, що до кінця року цілком можливо, що гривня може девальвувати до позначки у 43 – 44 гривні за долар.