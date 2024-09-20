Какие есть прогнозы курса

Недавно стало известно, что на 2025 год курс доллара в проекте бюджета был заложен на уровне 45 гривен. В то же время в НБУ объясняют, что такой показатель будут использовать включительно для расчетов, а на решение регулятора по курсам это не будет влиять.

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Юрий Гелетий Заместитель председателя Национального банка Украины Что касается курса, заложенного в бюджет, то НБУ никогда не привязывается к этому показателю, он является исключительно расчетным. Для нас имеет значение фактический курс, который определяется рынком.

В комментарии 24 Канала банкир Тарас Лесовой прогнозирует, что учитывая все факторы влияния на валютный рынок, до конца года доллар может варьироваться в цене от 41,5 – 42,1 гривны.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Одним из факторов влияния являются макропрогнозы, согласно которым до конца года курс доллара может незначительно превысить 42 гривны. Учитывая экономическую ситуацию, это будет считаться вполне приемлемым результатом.

Несмотря на то, что все прогнозы сейчас являются лишь предположениями, очевидно то, что доллару вряд ли грозит "падение".

Обратите внимание! В то же время на конец этого года в бюджете заложен курс на уровне 42,1 гривны за валюту. А на сегодня официальный курс составляет 41,44 гривны, в то время, как средний курс покупки валюты в обменниках и банках не превышает показателя в 41,90 гривны.

Может ли курс достичь 43 гривен

Экономист Даниил Монин тоже благосклонен к тому, что курс доллара не будет дешеветь, а наоборот дорожать.

Даниил Монин Эксперт Украинского института будущего Исходя из таких позиций, скорее всего, НБУ начнет процесс плановой девальвации и продолжит девальвировать гривну несмотря на угрозу большей чем планировалось инфляции в этом году.

Однако, по его мнению, НБУ не будут удерживать курс гривны на уровне 41 – 42 гривен. Речь идет о том, что до конца года вполне возможно, что гривна может девальвировать до отметки в 43 – 44 гривны за доллар.