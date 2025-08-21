Індійська нафтопереробна компанія Nayara Energy, яка потрапила під санкції Євросоюзу, почала користуватися "тіньовим флотом" Росії. Підсанкційні танкери везуть російську нафту до Індії та транспортують вироблене паливо.

Як Nayara доставляє російську нафту?

Після запровадження у липні санкцій ЄС у Nayara Energy почалися труднощі з перевезення палива та постачання нафти на її НПЗ, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Однак Індія дотримується санкцій ООН, проте не односторонніх обмежень, запроваджених Європою. Тому нафтові компанії країни можуть використовувати навіть підсанкційні судна для транспортування нафтопродуктів. Цим Nayara і скористалася.

У серпні компанія імпортувала не менше семи партій російської нафти танкерами, що знаходяться під санкціями і входять до так званого ""тіньового флоту".

Кожне судно доставило приблизно 700 000 барелів нафти марки Urals.

Експортувала індійська компанія здебільшого дизель та бензин. Для їх перевезення використовувала танкери:

Pushpa;

Leruo;

Nova;

Tempest Dream;

Sard;

Uriel;

та Varg.

Усі вони знаходяться під санкціями ЄС. Частину навіть перейменували після потрапляння до санкційного списку.

Торговий представник Росії в Індії Євген Грива цього тижня навіть заявив, що Nayara "немає проблем з постачанням російської нафти". Вона отримує її від "Роснєфті", яка контролює компанію.

Важливо! Nayara Energy забезпечує переробку близько 8% від загальних 5,2 мільйона барелів на добу, які щодня переробляються і Індії. Вона має великий НПЗ у штаті Гуджарат з потужністю 400 000 барелів на день та понад 6 600 автозаправних станцій по всій Індії. Близько 70% продукції зі свого заводу вона продавала через мережу АЗС, а іншу частину відправляла на експорт.

Чому Nayara користується "тіньовим флотом"?