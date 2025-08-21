"Теневой флот" спасает индийский НПЗ: нефть из России везут несмотря на санкции ЕС
- Индийская компания Nayara Energy использует "теневой флот" для импорта российской нефти, несмотря на санкции ЕС, которые затрудняют транспортировку.
В августе Nayara импортировала семь партий российской нефти, используя танкеры под санкциями ЕС, и продолжает экспортировать продукцию, такую как дизель и бензин.
Индийская нефтеперерабатывающая компания Nayara Energy, которая попала под санкции Евросоюза, начала пользоваться "теневым флотом" России. Подсанкционные танкеры везут российскую нефть в Индию и транспортируют произведенное топливо.
Как Nayara доставляет российскую нефть?
После введения в июле санкций ЕС в Nayara Energy начались трудности с перевозкой топлива и поставки нефти на ее НПЗ, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Смотрите также Россия надеется удержать Индию на нефтяном крючке: обещает помощь и скидки
Однако Индия придерживается санкций ООН, однако не односторонних ограничений, введенных Европой. Поэтому нефтяные компании страны могут использовать даже подсанкционные суда для транспортировки нефтепродуктов. Этим Nayara и воспользовалась.
- В августе компания импортировала не менее семи партий российской нефти танкерами, находящимися под санкциями и входящими в так называемый ""теневой флот".
- Каждое судно доставило примерно 700 000 баррелей нефти марки Urals.
Экспортировала индийская компания в основном дизель и бензин. Для их перевозки использовала танкеры:
- Pushpa;
- Leruo;
- Nova;
- Tempest Dream;
- Sard;
- Уриэль;
- и Varg.
Все они находятся под санкциями ЕС. Часть даже переименовали после попадания в санкционный список.
Торговый представитель России в Индии Евгений Грива на этой неделе даже заявил, что Nayara "нет проблем с поставками российской нефти". Она получает ее от "Роснефти", которая контролирует компанию.
Важно! Nayara Energy обеспечивает переработку около 8% от общих 5,2 миллиона баррелей в сутки, которые ежедневно перерабатываются и Индии. Она имеет большой НПЗ в штате Гуджарат с мощностью 400 000 баррелей в день и более 6 600 автозаправочных станций по всей Индии. Около 70% продукции со своего завода она продавала через сеть АЗС, а остальную часть отправляла на экспорт.
Почему Nayara пользуется "теневым флотом"?
- После введения санкций ЕС многие перевозчики отказались возить продукцию Nayara, во избежание ограничений. Из-за этого компании пришлось снизить объемы переработки нефти до 70-80% и обратиться к индийскому правительству с просьбой помочь в транспортировке топлива.
- Международная компания, которая ранее постоянно перевозила продукцию с НПЗ Nayara сообщила, что не может оформить страховку на свои суда из-за санкций.
- Однако Nayara, будучи частной компанией, не планирует отказываться от российской нефти, поскольку имеет долгосрочные контракты на ее поставку. Источники отмечают, что российские структуры оказывают помощь компании в организации перевозок.