Західні санкції вдарили по індійській Nayara Energy, зірвали торгівлю і загнали у кризу. Проте це тривало недовго, адже вже через два місяці після їх запровадження нафтопереробна "дочка" "Роснєфті" знову нарощує виробництво.

Як Nayara Energy нарощує виробництво?

Діяльність і продажі Nayara Energy почали відновлюватися завдяки підтримці уряду та використанню обхідних схем, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Наразі компанія співпрацює з індійськими банками для забезпечення платежів у національній валюті, зокрема, зі State Bank of India.

Інший банк, UCO Bank, також вже отримав дозвіл від уряду на співпрацю з Nayara та, ймовірно, керуватиме її закордонними транзакціями.

Nayara Energy вдалося також відновити свою операційну діяльність до нормального рівня. Компанія знову забезпечує паливом понад 6 500 АЗС по всій Індії та відправляє пальне на експорт, використовуючи плавучі сховища та флот суден, серед яких є і підсанкційні.

Джерела повідомляють, що завод НПЗ компанії у Вадінарі наразі працює на 75% своєї потужності і цей рівень продовжує зростати. Але якщо раніше він працював на широкому спектрі різних сортів нафти із Саудівської Аравії, то тепер переважно переробляє російську нафту Urals.

Нафтопереробна галузь Індії має стійкість, щоб, незалежно від геополітичних подій, працювати на рівні понад 100% потужності,

– заявив голова Nayara Прасад Панікер.

За вересень компанія має намір експортувати майже 2,2 мільйона барелів нафтопродуктів – це мене половини від обсягів минулого року, до запровадження західних санкцій.

Частину продукції Nayara відправляє для зберігання на морські танкери. Щонайменше чотири такі "плавучі сховищ" з кінця серпня прийняли близько 130 000 тонн нафтопродуктів, як показують дані відстеження суден.

Важливо! Nayara Energy була створена у 2017 році після того, як консорціум на чолі з російською "Роснєфтью" придбав індійський нафтопереробний завод Essar Oil у Вадінарі та перейменував його. Компанія займається імпортом і переробкою нафти на пальне, контролює близько 8% індійського ринку нафтопереробки з потужністю 20 мільйонів тонн на рік і володіє мережею понад 6 500 автозаправок по всій країні.

Як санкції вдарили по Nayara Energy?

У липня ЄС оголосив санкції проти Nayara Energy, що стало для неї несподіванкою. Обмеження фактично паралізували управління та навіть залишили компанію без програмного забезпечення, яке надавали західні компанії, наприклад, Microsoft.

Після запровадження санкцій одразу кілька членів ради директорів пішли у відставку, у тому числі й генеральний директор Алессандро Дес Дорідес.

Криза зросла після відмови власників суден обслуговувати постачання Nayara Energy. Вони розірвали контракти, оскільки страхові компанії не схотіли покривати їх ризики під тиском ЄС.

Банки також посилили фінансовий тиск. За даними The Economic Times, державний банк Індії (SBI) припинив обробку торгівельних та валютних операцій для компанії після запровадження обмежень.

Втім, хоча діяльність Nayara Energy поступово відновлюється, проблеми її ще не закінчилися. Так, великі індійські банки з міжнародними зобов’язаннями, як SBI, погодилися підтримувати лише внутрішні платежі компанії у рупіях, а не зовнішні транзакції.

Як Nayara Energy обходить санкції ЄС?