Западные санкции ударили по индийской Nayara Energy, сорвали торговлю и загнали в кризис. Однако это длилось недолго, ведь уже через два месяца после их введения нефтеперерабатывающая "дочка" "Роснефти" снова наращивает производство.

Как Nayara Energy наращивает производство?

Деятельность и продажи Nayara Energy начали восстанавливаться благодаря поддержке правительства и использованию обходных схем, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Сейчас компания сотрудничает с индийскими банками для обеспечения платежей в национальной валюте, в частности, с State Bank of India.

Другой банк, UCO Bank, также уже получил разрешение от правительства на сотрудничество с Nayara и, вероятно, будет управлять ее зарубежными транзакциями.

Nayara Energy удалось также восстановить свою операционную деятельность до нормального уровня. Компания снова обеспечивает топливом более 6 500 АЗС по всей Индии и отправляет топливо на экспорт, используя плавучие хранилища и флот судов, среди которых есть и подсанкционные.

Источники сообщают, что завод НПЗ компании в Вадинари сейчас работает на 75% своей мощности и этот уровень продолжает расти. Но если раньше он работал на широком спектре различных сортов нефти из Саудовской Аравии, то теперь преимущественно перерабатывает российскую нефть Urals.

Нефтеперерабатывающая отрасль Индии имеет устойчивость, чтобы, независимо от геополитических событий, работать на уровне более 100% мощности,

– заявил председатель Nayara Прасад Паникер.

За сентябрь компания намерена экспортировать почти 2,2 миллиона баррелей нефтепродуктов – это менее половины от объемов прошлого года, до введения западных санкций.

Часть продукции Nayara отправляет для хранения на морские танкеры. По меньшей мере четыре такие "плавучие хранилища" с конца августа приняли около 130 000 тонн нефтепродуктов, как показывают данные отслеживания судов.

Важно! Nayara Energy была создана в 2017 году после того, как консорциум во главе с российской "Роснефтью" приобрел индийский нефтеперерабатывающий завод Essar Oil в Вадинаре и переименовал его. Компания занимается импортом и переработкой нефти в топливо, контролирует около 8% индийского рынка нефтепереработки с мощностью 20 миллионов тонн в год и владеет сетью более 6 500 автозаправок по всей стране.

Как санкции ударили по Nayara Energy?

В июле ЕС объявил санкции против Nayara Energy, что стало для нее неожиданностью. Ограничения фактически парализовали управление и даже оставили компанию без программного обеспечения, которое предоставляли западные компании, например, Microsoft.

После введения санкций сразу несколько членов совета директоров ушли в отставку, в том числе и генеральный директор Алессандро Дес Доридес.

Кризис усилился после отказа владельцев судов обслуживать поставки Nayara Energy. Они разорвали контракты, поскольку страховые компании не захотели покрывать их риски под давлением ЕС.

Банки также усилили финансовое давление. По данным The Economic Times, государственный банк Индии (SBI) прекратил обработку торговых и валютных операций для компании после введения ограничений.

Впрочем, хотя деятельность Nayara Energy постепенно восстанавливается, проблемы ее еще не закончились. Так, крупные индийские банки с международными обязательствами, как SBI, согласились поддерживать только внутренние платежи компании в рупиях, а не внешние транзакции.

Как Nayara Energy обходит санкции ЕС?