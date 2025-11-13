На тлі уповільнення економіки: російським компаніям стає важко виплачувати кредити

Все більше російських компаній перестають виплачувати кредити. Це відбувається на тлі уповільнення економіки та високої ключової ставки.

Чому російським компаніям стало важче виплачувати кредити?

Станом на жовтень, із майже 714 тисячі юридичних осіб і індивідуальних підприємців, які мають заборгованість за позиками, 171 тисячі (або 24%) прострочили платежі, передає 24 Канал з посиланням російське медіа "The Moscow Times".

Читайте також Влада Росії запроваджує новий податок: ціни на деякі товари зростуть

За рік цей показник зріс одразу на 6 відсоткових пунктів і став рекордним за останні 2,5 роки. Про це свідчать дані Центробанку.

Також на 7,2% у річному вимірі зріс обсяг простроченої заборгованості – майже до 3 трильйонів рублів. Такий приріст став максимальним з осені 2023 року.

Водночас майже на 10% за рік збільшився і сам обсяг кредитної заборгованості – наприкінці третього кварталу він перевищив 80 трильйонів рублів,

– йдеться у матеріалі.

Зокрема у Центробанку зазначили, що банки протягом останнього року нарощували кредитування компаній. З січня по жовтень портфель корпоративних позик зріс на 6,2% (за 12 місяців – на 9,5%).

А з розширенням кредитного портфеля пропорційно зріс і обсяг простроченої заборгованості. Основна причина – це висока ключова ставка, яка пів року трималася на рекордному рівні 21% річних і лише до листопада була знижена до 16,5%.

Найбільше від цього постраждали малі та середні підприємства, які змушені брати кредити за ринковими ставками. Зокрема підвищення ключової ставки веде до зростання вартості позик, що спричиняє збільшення щомісячних платежів.

На момент отримання кредитів компанії розраховували, що період високих ставок триватиме недовго, але сталося інакше. Наразі підприємства не мають достатніх коштів, щоб обслуговувати накопичені борги, через що найближчим часом кількість дефолтів може зрости у два – три рази.

Ризик дефолтів найбільш імовірний у секторах із низькою маржинальністю та високою закредитованістю:

девелопмент; торгівля; окремі види виробництва.

Зверніть увагу! Станом на жовтень найбільша частка боргів – 56% від загальної суми зобов’язань – припадала на обробну промисловість, фінансову сферу, а також професійні, наукові та технічні послуги.

Нагадаємо, що у жовтні Центробанк Росії знизив ключову ставку на 0,5 відсоткових пунктів. Вона зменшилась до 16,5%. Про це повідомили у російському ЗМІ "ТАСС".

Річ у тім, що країна відчувала ознаки рецесії. Тому Центробанк країни, ймовірно, хотів "втримати" ситуацію. Однак зниження ключової ставки може призвести до зростання рівня інфляції.

Що ще відомо про російські компанії?