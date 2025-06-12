Путін втрачає контроль над ринком алмазів: як Росію виштовхують зі світової арени

Надходження до державного бюджету Росії від великого бізнесу стрімко скорочуються. Адже російські корпорації вимушені покидати масштабні міжнародні проєкти.

Як російський бізнес зазнає краху за кордоном

Десятки великих російських компаній, такі як "Сбербанк", "Газпром", "ВТБ", "Лукойл", "Росатом", "Ростех" та інші, втрачають свої головні активи за кордоном, повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

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Російський бізнес зазнає краху під тиском санкцій, націоналізації та розриву відносин із західними партнерами, які все більше відмовляються від співробітництва з росіянами. У підсумку:

Російські компанії втрачають контроль над проєктами у сфері енергетики.

Бізнес Росії залишається без банківських ліцензій.

Російським корпораціям доводиться виходити з великих оборонних та інфраструктурних контрактів.

Важливо! Втрата компаніями великих контрактів і різке зменшення валютних надходжень негативно впливає на наповнення державного бюджету Росії.

Як Росія втрачає контроль над ринком алмазів

Поступово Росія втрачає і контроль над ще одним стратегічним активом – ринком алмазів. Російську компанію "Алроса" нещодавно буквально витіснили з ангольського алмазного родовища Катока. Це стало черговим кроком до усунення Росії з світового ринку дорогоцінного каміння.

У I кварталі 2025 року "Алроса" стрімко втратила виручку, не дорахувавшись 42% доходів.

Нереалізована продукція за той же період накопичилась на суму 1,3 мільярда доларів.

До того ж компанія залишилась без індійського ринку збуту.

Як наслідок, "Алроса" зупиняє проєкти, скорочує співробітників і відмовляється від дивідендів.

Варто знати! Компанія завершила минулий рік з найгіршими фінансовими показниками за останні 10 років. На кінець 2024 року чистий борг "Алроси" становив 1,14 мільярда доларів.