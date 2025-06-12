Як російський бізнес зазнає краху за кордоном

Десятки великих російських компаній, такі як "Сбербанк", "Газпром", "ВТБ", "Лукойл", "Росатом", "Ростех" та інші, втрачають свої головні активи за кордоном, повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

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Російський бізнес зазнає краху під тиском санкцій, націоналізації та розриву відносин із західними партнерами, які все більше відмовляються від співробітництва з росіянами. У підсумку:

Російські компанії втрачають контроль над проєктами у сфері енергетики.

Бізнес Росії залишається без банківських ліцензій.

Російським корпораціям доводиться виходити з великих оборонних та інфраструктурних контрактів.

Важливо! Втрата компаніями великих контрактів і різке зменшення валютних надходжень негативно впливає на наповнення державного бюджету Росії.

Як Росія втрачає контроль над ринком алмазів

Поступово Росія втрачає і контроль над ще одним стратегічним активом – ринком алмазів. Російську компанію "Алроса" нещодавно буквально витіснили з ангольського алмазного родовища Катока. Це стало черговим кроком до усунення Росії з світового ринку дорогоцінного каміння.

У I кварталі 2025 року "Алроса" стрімко втратила виручку, не дорахувавшись 42% доходів.

Нереалізована продукція за той же період накопичилась на суму 1,3 мільярда доларів.

До того ж компанія залишилась без індійського ринку збуту.

Як наслідок, "Алроса" зупиняє проєкти, скорочує співробітників і відмовляється від дивідендів.

Варто знати! Компанія завершила минулий рік з найгіршими фінансовими показниками за останні 10 років. На кінець 2024 року чистий борг "Алроси" становив 1,14 мільярда доларів.