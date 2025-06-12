Как российский бизнес терпит крах за рубежом

Десятки крупных российских компаний, такие как "Сбербанк", "Газпром", "ВТБ", "Лукойл", "Росатом", "Ростех" и другие, теряют свои главные активы за рубежом, сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.

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Российский бизнес терпит крах под давлением санкций, национализации и разрыва отношений с западными партнерами, которые все больше отказываются от сотрудничества с россиянами. В итоге:

Российские компании теряют контроль над проектами в сфере энергетики.

Бизнес России остается без банковских лицензий.

Российским корпорациям приходится выходить из крупных оборонных и инфраструктурных контрактов.

Важно! Потеря компаниями крупных контрактов и резкое уменьшение валютных поступлений негативно влияет на наполнение государственного бюджета России.

Как Россия теряет контроль над рынком алмазов

Постепенно Россия теряет и контроль над еще одним стратегическим активом – рынком алмазов. Российскую компанию "Алроса" недавно буквально вытеснили с ангольского алмазного месторождения Катока. Это стало очередным шагом к устранению России с мирового рынка драгоценных камней.

В I квартале 2025 года "Алроса" стремительно потеряла выручку, не досчитавшись 42% доходов.

Нереализованная продукция за тот же период накопилась на сумму 1,3 миллиарда долларов.

К тому же компания осталась без индийского рынка сбыта.

Как следствие, "Алроса" останавливает проекты, сокращает сотрудников и отказывается от дивидендов.

Стоит знать! Компания завершила прошлый год с худшими финансовыми показателями за последние 10 лет. На конец 2024 года чистый долг "Алросы" составлял 1,14 миллиарда долларов.