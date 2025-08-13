Індійська нафтова компанія Nayara Energy, яка знаходиться під контролем "Роснєфті", знову потерпає від західних санкцій. Тепер вона не може проводити банківські транзакції.

Чому банк припинив співпрацю з Nayara Energy?

Державний банк Індії (SBI) припинив обробку торгівельних та валютних операцій для Nayara Energy після запровадження нових тарифів США. Таке рішення він ухвалив, щоб не потрапити під американські та європейські обмеження, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Economic Times.

За даними джерел, банк зупинив співпрацю з нафтовою компанією наприкінці липня, щоб дотриматися міжнародних правил.

Жодних вказівок від уряду не надходило, але кожен банк сам вирішує, як діяти у таких питаннях, і SBI вчинив саме так,

– розповів співрозмовник видання.

Відмова у співпраці головного банку країни може значно ускладнити обробку транзакцій для Nayara Energy.

За словами експертів, інші банки можуть вчинити аналогічно і теж зачинити двері перед компанією.

Що відомо про Nayara Energy? Компанія з'явилася у 2017 році, коли консорціум, очолюваний "Роснєфтью", купив індійський нафтопереробний завод Essar Oil, розташований у Вадінарі. Його перейменували у Nayara Energy.



Займається компанія імпортом та переробкою нафти на пальне і наразі займає близько 8% індійського ринку нафтопереробки, Потужність НПЗ складає 20 мільйонів тонн рік. Також Nayara має понад 6 500 автозаправок по всій країні.

Як ще санкції тиснуть на Nayara?

Це не перші наслідки санкцій, які вдарили по Nayara Energy. Індійська компанія "Роснєфті" не може знайти судна для транспортування пального на свої АЗС в Індії.

У липні компанія потрапила під санкції Євросоюзу, після чого у неї розпочалися проблеми з перевізниками.

Судноплавні компанії не захотіли вантажити паливо з НПЗ і почали вимагати від розірвання контрактів.

Варто знати! Не зумівши домовитися з перевізниками, Nayara Energy звернулася до Міністерства судноплавства Індії, щоб уряд допоміг їй знайти судна для перевезення нафтопродуктів.