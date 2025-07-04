Українці можуть отримати гроші за невикористану відпустку – хто має право на такі виплати

Якщо українець або українка не використали свої дні відпустки, то їх можуть компенсувати. Так замість відпочинку працівники можуть отримати гроші.

Компенсація відпусток, які не були використані людиною

Таке право закріплено за чинним законодавством країни, пише 24 Канал з посиланням на Кодекс законів про працю України (КЗпП).

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Річ у тім, що грошова компенсація може бути надана лише за щорічну відпустку. Крім того, нарахування коштів можливе тільки для тих працівників, які мають право на подовжену тривалість щорічної основної відпустки чи за наявності додаткової.

Тобто українці, яким передбачена тільки стандартна тривалість відпустки (вона становить 24 календарні дні), зможуть претендувати на компенсації лише у разі звільнення. Однак виплатити компенсації замість призначення щорічних відпусток без звільнення можуть за наступних обставин:

за рік було використано мінімум 24 календарні дні щорічної відпустки;

людина проявила особисту ініціативу отримати кошти замість відпочинку;

особа є повнолітньою.

Крім того, право на подовжені відпустки мають такі категорії людей:

педагогічні, наукові та науково-педагогічні працівники – 56 днів;

особи з інвалідністю третьої групи – 26 днів;

неповнолітні українці – 31 день;

працівники, залучені до роботи зі важкими умовами — додаткова щорічна відпустка до 35 днів;

працівники, залучені до роботи на підприємствах з особливим характером праці, зокрема, з ненормованим

робочим часом – до семи днів;

держслужбовці – 30 днів.

Зверніть увагу! На додаткову відпустку мають право атестовані прокурори, судді, посадові особи органів місцевого самоврядування в рамках спеціальних законів.