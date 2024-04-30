Особам з інвалідністю виплатять грошову компенсацію: куди звертатись, аби отримати виплати

Захисники України, які отримали інвалідність внаслідок воєнних дій та проживають у Києві, можуть отримати часткову компенсацію за придбаний автомобіль. Відповідна програма діє при КМДА.

Хто може отримати компенсацію та який її розмір

Часткову компенсацію за купівлю автомобіля можуть отримати кияни, а саме Захисники України, які втратили верхні чи нижні кінцівки внаслідок поранення, чи каліцтва внаслідок воєнних дій та мають встановлену інвалідність І чи ІІ групи.

Читайте також: Які пільги мають особи з інвалідністю III групи: пояснення Мінсоцполітики

Сума компенсації може становити від 10% до 95% вартості автомобіля, але не може перевищувати 180 кратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб у розрахунку на місяць. Станом на 2024 рік – це 545 040 гривень.

Як отримати компенсацію за автомобіль

Відсоток відшкодування за раніше придбаний автомобіль ветеранам війни нараховуватиметься залежно від цінової політики та стану машини.

Для отримання компенсації за купівлю автомобіля для захисників України з інвалідністю потрібно заповнити онлайн-анкету за посиланням. Туди треба прикріпити наступний пакет документів:

копію посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни;

копії паспорта;

копію ідентифікаційного номера;

копію витягу з огляду медико-соціальної експертної комісії;

копію довідки військово-лікарської комісії;

копію довідки про обставини травмування;

копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за потреби);

копію національного посвідчення водія України на право керування транспортними засобами відповідної категорії;

копію договору купівлі-продажу транспортного засобу;

копію довідки-рахунку та/або чек із зазначенням ціни автомобіля з урахуванням податку на додану вартість;

копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Щодо уточнення деталей телефонуйте на гарячий номер "Київ Мілітарі Хаб":0800300633 або 380674434311