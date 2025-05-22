Рідні загиблих воїнів можуть отримати компенсацію за невикористані дні відпусток

Нині у Верховній Раді розглядають законопроєкт, який дозволить компенсувати гроші за невикористані відпустки військових у разі їх загибелі. Отримати компенсацію зможуть їхні рідні.

Як компенсуватимуть відпустки у разі загибелі воїна

Українські військовослужбовці не завжди можуть скористатися своїм правом на відпустку, повідомляє 24 Канал з посиланням на Комітет ВРУ з питань національної безпеки.

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Тому українська влада планує запровадити оновлений механізм щодо виплат грошової компенсації за усі невикористані дні відпусток під час воєнного стану. Нововведення передбачають, що у разі загибелі військових грошова компенсація за всі не використані ними дні відпусток виплачується особам, визначеним в особистому розпорядженні, а у разі відсутності – входить до складу спадщини.

Також грошовій компенсації підлягають невикористані від час служби дні відпустки у:

учасників бойових дій;

постраждалих учасників Революції гідності;

осіб з інвалідністю внаслідок війни.

За ці види відпусток, якщо вони не були використані в особливий період з початком мобілізації, військовослужбовці отримають грошові компенсації. Нарахування здійснюватимуть у рік звільнення військовослужбовців зі служби.

Хто належить до членів родини загиблих військових

До списку родин загиблих військових належать:

дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років);

неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи;

особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни I групи та доглядає за ним, за умови що особа з інвалідністю внаслідок війни не перебуває у шлюбі;

непрацездатні батьки;

особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, який має право на пільги, та проживає разом з ним.

Зверніть увагу! Всі ці люди мають право на пільги від держави.