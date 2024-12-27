Хто з українців може отримати компенсацію за опалення

В Україні деякі категорії населення можуть отримати грошову допомогу. Йдеться про компенсацію витрат на опалення.

Хто може отримати допомогу

Допомога надається мешканцям Чернігівської області, пише 24 канал з посиланням Благодійний фонд "Карітас Чернігів".

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Продовжуємо підтримувати вас і маємо можливість компенсувати оплату за електроопалення у кого індивідуальне опалення вдома та оплату за газопостачання,

– йдеться у дописі.

Так програма передбачена для мешканців Ніжинської, Носівської, Лосинівської та Плисківської громад.

Також українці повинні відповідати таким критеріям:

люди з інвалідністю (1 та 2 групи)

багатодітні родини;

одинокі мати або батько;

опікуни неповнолітніх дітей:

одинокі люди 60 років та старше.

Як отримати допомогу

Так громадяни повинні надати документи, які доводять, що вони належать до однієї з уразливих груп.

Також слід мати при собі оригінали таких документів:

паспорт;

ІПН особи та ІПН всіх членів

сімʼї;

документ, який засвідчує вразливу категорію населення;

довідка про склад сім'ї;

довідки про доходи (середньомісячний дохід менш як 6,318 гривні на особу);

довідка з банку про відкритий рахунок (IBAN);

остання квитанція оплати за постачання електроенергії.

Куди звертатися по допомогу

Для отримання допомоги слід звертатися за адресою: місто Ніжин, провулок Ф. Проценка, 6 з понеділка по пʼятницю з 10 ранку до 16 вечора.

За детальною інформацією звертайтесь за телефоном: 0960943235

– додали в організації.

Важливо! Якщо людина не матиме усіх всіх вищезазначених документів, то їй відмовлять у реєстрації.