Хто з українців може отримати компенсацію за опалення
В Україні деякі категорії населення можуть отримати грошову допомогу. Йдеться про компенсацію витрат на опалення.
Хто може отримати допомогу
Допомога надається мешканцям Чернігівської області, пише 24 канал з посиланням Благодійний фонд "Карітас Чернігів".
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Продовжуємо підтримувати вас і маємо можливість компенсувати оплату за електроопалення у кого індивідуальне опалення вдома та оплату за газопостачання,
– йдеться у дописі.
Так програма передбачена для мешканців Ніжинської, Носівської, Лосинівської та Плисківської громад.
Також українці повинні відповідати таким критеріям:
- люди з інвалідністю (1 та 2 групи)
- багатодітні родини;
- одинокі мати або батько;
- опікуни неповнолітніх дітей:
- одинокі люди 60 років та старше.
Як отримати допомогу
Так громадяни повинні надати документи, які доводять, що вони належать до однієї з уразливих груп.
Також слід мати при собі оригінали таких документів:
- паспорт;
- ІПН особи та ІПН всіх членів
- сімʼї;
- документ, який засвідчує вразливу категорію населення;
- довідка про склад сім'ї;
- довідки про доходи (середньомісячний дохід менш як 6,318 гривні на особу);
- довідка з банку про відкритий рахунок (IBAN);
- остання квитанція оплати за постачання електроенергії.
Куди звертатися по допомогу
Для отримання допомоги слід звертатися за адресою: місто Ніжин, провулок Ф. Проценка, 6 з понеділка по пʼятницю з 10 ранку до 16 вечора.
За детальною інформацією звертайтесь за телефоном: 0960943235
– додали в організації.
Важливо! Якщо людина не матиме усіх всіх вищезазначених документів, то їй відмовлять у реєстрації.