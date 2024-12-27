Кто может получить помощь
Помощь предоставляется жителям Черниговской области, пишет 24 канал со ссылкой Благотворительный фонд "Каритас Чернигов".
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Продолжаем поддерживать вас и имеем возможность компенсировать оплату за электроотопление у кого индивидуальное отопление дома и оплату за газоснабжение,
– говорится в заметке.
Так программа предусмотрена для жителей Нежинской, Носовской, Лосиновской и Плисковской общин.
Также украинцы должны соответствовать следующим критериям:
- люди с инвалидностью (1 и 2 группы)
- многодетные семьи;
- одинокие мать или отец;
- опекуны несовершеннолетних детей:
- одинокие люди 60 лет и старше.
Как получить помощь
Так граждане должны предоставить документы, которые доказывают, что они принадлежат к одной из уязвимых групп.
Также следует иметь при себе оригиналы таких документов:
- паспорт;
- ИНН лица и ИНН всех членов
- семьи;
- документ, который удостоверяет уязвимую категорию населения;
- справка о составе семьи;
- справки о доходах (среднемесячный доход менее 6,318 гривен на человека);
- справка из банка об открытом счете (IBAN);
- последняя квитанция оплаты за поставку электроэнергии.
Куда обращаться за помощью
Для получения помощи следует обращаться по адресу: город Нежин, переулок Ф. Проценко, 6 с понедельника по пятницу с 10 утра до 16 вечера.
За подробной информацией обращайтесь по телефону: 0960943235
– добавили в организации.
Важно! Если человек не будет иметь всех всех вышеупомянутых документов, то ему откажут в регистрации.