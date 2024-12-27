Кто может получить помощь

Помощь предоставляется жителям Черниговской области, пишет 24 канал со ссылкой Благотворительный фонд "Каритас Чернигов".

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Продолжаем поддерживать вас и имеем возможность компенсировать оплату за электроотопление у кого индивидуальное отопление дома и оплату за газоснабжение,

– говорится в заметке.

Так программа предусмотрена для жителей Нежинской, Носовской, Лосиновской и Плисковской общин.

Также украинцы должны соответствовать следующим критериям:

люди с инвалидностью (1 и 2 группы)

многодетные семьи;

одинокие мать или отец;

опекуны несовершеннолетних детей:

одинокие люди 60 лет и старше.

Как получить помощь

Так граждане должны предоставить документы, которые доказывают, что они принадлежат к одной из уязвимых групп.

Также следует иметь при себе оригиналы таких документов:

паспорт;

ИНН лица и ИНН всех членов

семьи;

документ, который удостоверяет уязвимую категорию населения;

справка о составе семьи;

справки о доходах (среднемесячный доход менее 6,318 гривен на человека);

справка из банка об открытом счете (IBAN);

последняя квитанция оплаты за поставку электроэнергии.

Куда обращаться за помощью

Для получения помощи следует обращаться по адресу: город Нежин, переулок Ф. Проценко, 6 с понедельника по пятницу с 10 утра до 16 вечера.

За подробной информацией обращайтесь по телефону: 0960943235

– добавили в организации.

Важно! Если человек не будет иметь всех всех вышеупомянутых документов, то ему откажут в регистрации.