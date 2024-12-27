Кто может получить помощь

Помощь предоставляется жителям Черниговской области, пишет 24 канал со ссылкой Благотворительный фонд "Каритас Чернигов".

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Продолжаем поддерживать вас и имеем возможность компенсировать оплату за электроотопление у кого индивидуальное отопление дома и оплату за газоснабжение,
– говорится в заметке.

Так программа предусмотрена для жителей Нежинской, Носовской, Лосиновской и Плисковской общин.

Также украинцы должны соответствовать следующим критериям:

  • люди с инвалидностью (1 и 2 группы)
  • многодетные семьи;
  • одинокие мать или отец;
  • опекуны несовершеннолетних детей:
  • одинокие люди 60 лет и старше.

Как получить помощь

Так граждане должны предоставить документы, которые доказывают, что они принадлежат к одной из уязвимых групп.

Также следует иметь при себе оригиналы таких документов:

  • паспорт;
  • ИНН лица и ИНН всех членов
  • семьи;
  • документ, который удостоверяет уязвимую категорию населения;
  • справка о составе семьи;
  • справки о доходах (среднемесячный доход менее 6,318 гривен на человека);
  • справка из банка об открытом счете (IBAN);
  • последняя квитанция оплаты за поставку электроэнергии.

Куда обращаться за помощью

Для получения помощи следует обращаться по адресу: город Нежин, переулок Ф. Проценко, 6 с понедельника по пятницу с 10 утра до 16 вечера.

За подробной информацией обращайтесь по телефону: 0960943235
– добавили в организации.

Важно! Если человек не будет иметь всех всех вышеупомянутых документов, то ему откажут в регистрации.