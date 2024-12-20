Хто має право на безплатне отримання дров

Частина громадян вже користуються або переходять на опалення дровами, адже в умовах відключення світла воно більш надійне, повідомляє 24 Канал із посиланням на Постанову Кабміну № 373. Рішення уряду передбачає надання пільги на придбання твердого палива для українців, які проживають у будинках без центрального опалення.

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Пільгу можуть отримати:

члени сімей загиблих – 50%;

учасники бойових дій – 75%;

особи з інвалідністю внаслідок війни – 100%.

Таку пільгу можна використати на придбання скрапленого газу, дров, вугілля, вугільних брикетів, пічного побутового палива, гасу освітлювального, паливного торфу чи торф'яних брикетів. Щоб отримати пільгу, треба звернутися до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання.

Зверніть увагу! Крім того, українським законодавством передбачено право на пільгу в розмірі 100% знижки на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу для пенсіонерів, які працювали за певними спеціальностями та проживають у сільській місцевості.

Користуватись пільгою, в межах встановлених норм, мають право колишні:

педагогічні працівники;

медичні та фармацевтичні працівники;

спеціалісти із захисту рослин;

працівники музеїв, бібліотек;

працівники державних та комунальних закладів культури, закладів освіти сфери культури.

Важливо! Членам сім'ї пільговика зазначена пільга не надається.