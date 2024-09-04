Яку компенсацію виплачує держава сім'ям загиблих воїнів

На жаль, іноді військові не повертаються додому з поля бою. У таких випадках їхні родини мають право на грошову компенсацію.

Розмір компенсації

Розмір допомоги залежить від обставин смерті військового. Якщо загибель сталася під час бойових дій, родина отримає 15 мільйонів гривень. Якщо смерть сталася під час служби, але не в бою, сума буде меншою.

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Сьогодні держава виплачує такі суми:

15 мільйонів гривень – сім'ям загиблих військовослужбовців та поліцейських. Для отримання цієї суми необхідно мати витяг з наказу військової частини та особову справу загиблого.

– сім'ям загиблих військовослужбовців та поліцейських. Для отримання цієї суми необхідно мати витяг з наказу військової частини та особову справу загиблого. 2 150 000 гривень – якщо загинув доброволець, який не був оформлений в жодній військовій структурі.

Хто має право на отримання компенсації

На компенсацію можуть розраховувати: