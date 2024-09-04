Яку компенсацію виплачує держава сім'ям загиблих воїнів
4 вересня 2024, 16:41Читать новость на русском
На жаль, іноді військові не повертаються додому з поля бою. У таких випадках їхні родини мають право на грошову компенсацію.
Розмір компенсації
Розмір допомоги залежить від обставин смерті військового. Якщо загибель сталася під час бойових дій, родина отримає 15 мільйонів гривень. Якщо смерть сталася під час служби, але не в бою, сума буде меншою.
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Сьогодні держава виплачує такі суми:
- 15 мільйонів гривень – сім'ям загиблих військовослужбовців та поліцейських. Для отримання цієї суми необхідно мати витяг з наказу військової частини та особову справу загиблого.
- 2 150 000 гривень – якщо загинув доброволець, який не був оформлений в жодній військовій структурі.
Хто має право на отримання компенсації
На компенсацію можуть розраховувати:
- Діти, включаючи усиновлених, зачатих за життя загиблої або померлої особи і народжених після її смерті. Також право мають діти, стосовно яких загиблу чи померлу особу позбавили батьківських прав, якщо ці права були поновлені до її загибелі або смерті.
- Подружжя, яке пережило загиблу або померлу особу.
- Батьки (усиновлювачі) загиблої або померлої особи, якщо їх батьківські права не були позбавлені або були поновлені до її смерті.
- Внуки, якщо на момент загибелі їх батьки вже загинули або померли.
- Особа, з якою загибла або померла особа проживала однією сім'єю, але не була офіційно одружена з нею або з кимось іншим, за умови що цей факт підтверджено рішенням суду.
- Утриманці загиблої або померлої особи.