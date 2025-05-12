Україна отримає ще 84 мільйони доларів на програму "єВідновлення"

Світовий банк схвалив виділення додаткових 84 мільйонів доларів для фінансування проєкту HOPE. Він передбачає компенсації за пошкоджене через війну житло.

Додаткова допомога на житло Завдяки новому траншу до кінця року ще 98 тисяч українських сімей зможуть отримати виплати на відновлення помешкань, передає 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Читайте також ЄС спрямує 1 мільярд євро з російських активів на зброю Україні

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України За ці два роки програма продемонструвала свою надзвичайну ефективність. Українці отримують компенсації на ремонт пошкодженого житла, житлові сертифікати для купівлі нової оселі, виплати на будівництво приватних будинків на власних земельних ділянках.

За словами Шмигаля, під час останнього засідання уряд виділив додатково 665 мільйонів гривень на компенсації ремонтів. Це дозволить відновити понад 7 300 помешкань, зруйнованих унаслідок війни.

Яку допомогу отримали українці

За два роки роботи програми "єВідновлення" понад 100 тисяч українців отримали більше ніж 25 мільярдів гривень компенсацій за зруйноване чи пошкоджене житло – повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.

Загалом було схвалено 93,3 тисячі заяв на компенсацію за пошкоджені квартири та будинки.

Зауважте! Найбільше таких заяв надійшло з Харківської (понад 53 тисячі), Київської (21,4 тисячі) та Донецької (14 тисяч) областей. На поточні та капітальні ремонти вже виплачено 8,9 мільярда гривень.

Крім того, українці отримали понад 17,7 тисячі житлових сертифікатів на нове житло замість знищеного. Більше 9,6 тисяч із них вже реалізовано – на загальну суму 15,9 мільярда гривень. Найактивніше програмою користуються жителі Донецької, Харківської та Київської областей. Середній розмір компенсації – близько 1,5 мільйона гривень.