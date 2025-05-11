Як отримати компенсацію за зруйноване житло під час війни

Українцям пропонують фіксувати всі руйнування, повідомляти про пошкодження або знищення нерухомості та подавати заявку на компенсацію. Зробити це можна як онлайн, так і офлайн.

За яке майно можна отримати компенсацію

Наразі компенсація доступна лише громадянам України, у яких від початку війни 24 лютого частково пошкоджено або зруйновано власне житло, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію.

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Це можуть бути:

Приватні будинки – садибні, дачні чи садові;

Квартири;

Інші житлові приміщення, на які зареєстровано окреме право власності, а не в складі будинку.

Послуга стосується лише житлових об’єктів нерухомості, тому отримати компенсацію, наприклад, за авто чи побутову техніку не вдасться. Також не врегульоване питання компенсації житла, яке придбали в іпотеку.

Важливо переконатися, що у вас є документи, які підтверджують право власності на майно. Це можуть бути документи будівництва, правовстановлювальні документи, чеки тощо. У разі якщо документи були втрачені, необхідно їх відновити або замовити виготовлення дублікатів.

Як подати заяву для отримання компенсації

Для отримання компенсації необхідно зафіксувати пошкодження об’єкта. Для цього необхідно надати інформаційне повідомлення Реєстру пошкодженого та знищеного майна. Зробити це можна або самостійно онлайн – на порталі "Дія" чи у мобільному застосунку, або ж офлайн – в адміністратора в ЦНАПі чи у нотаріуса.

Онлайн:

Зареєструйтеся або авторизуйтеся на порталі "Дія" за допомогою електронного підпису чи BankID або ж авторизуйтеся у мобільному застосунку; У розділі "Сервіси" оберіть "єВідновлення", далі – "Повідомити про пошкоджене майно"; Якщо інформація про вашу нерухомість є у Державному реєстрі речових прав, система підвантажить її автоматично. В іншому разі додати інформацію про об’єкт необхідно самостійно; Заповніть онлайн-форму та вкажіть дані про об’єкт, який було пошкоджено; Також необхідно завантажити до 5 фото, на яких видно пошкодження, описати їх, вказати орієнтовну дату та час пошкоджень; Додайте ваші контактні дані – електронну пошту та номер телефону. Прогляньте повідомлення ще раз і відправте його. Після реєстрації перейдіть до розділу "Подати заяву про виплату" та очікуйте на інформацію про початок процедури оцінки та компенсації.

Офлайн:

Якщо ви не хочете або не можете подати заявку онлайн, можете звернутися до ЦНАПу або до найближчого нотаріуса за місцем свого перебування.

У такому випадку не забудьте взяти Реєстраційний номер облікової картки платника податків та паспорт, а також фото/відео пошкоджень. Це також може зробити ваш представник на підставі довіреності.

Важливо! Після подачі заявки доведеться зачекати на подальші кроки. Оцінити збитки та зафіксувати конкретні порушення має спеціальна комісія.