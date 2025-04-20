Хто може отримати статус особи з інвалідністю в наслідок війни

Статус особи з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати як військовослужбовці, так і цивільні особи, які постраждали від збройного конфлікту, передає 24 Канал із посиланням на Урядовий портал.

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А саме претендувати на статус особи з інвалідністю внаслідок війни можуть ті, хто отримав поранення, травми, контузії, каліцтва або захворювання внаслідок бойових дій, проходження служби, участі в АТО чи операціях із забезпечення безпеки, перебування в зонах бойових дій, виконання робіт з розмінування або участі в протестах з 21 листопада 2013 до 21 лютого 2014 року.

Як подати заяву на отримання статусу

Подати заяву на отримання статусу можна особисто: у підрозділі з питань ветеранської політики або в ЦНАПі. Альтернативно це можна зробити онлайн: через портал або застосунок "Дія", а також через Реєстр адміністративних послуг.

Щоб подати заяву, необхідно підготувати такі документи:

документ, що підтверджує повноваження представника (якщо звернення здійснює він);

копію довідки ВПО (за наявності);

довідку про несудимість, оформлену в "Дії" не пізніше ніж за 5 днів до подання;

медичний висновок-виписку з рішення експертної команди або довідку МСЕК;

фотокартку заявника;

документи, що підтверджують участь у бойових діях, АТО, заходах із нацбезпеки, розмінуванні тощо.