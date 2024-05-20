З яких причин українцям можуть відмовити в субсидії

Більшість українців мають можливість отримувати державні субсидії на оплату комунальних послуг. Але існують визначені критерії, які можуть стати причиною відмови у наданні такої допомоги.

Коли можуть відмовити в субсидії

Субсидія призначається одному члену домогосподарства, але при цьому враховується інформація про всіх зареєстрованих у житлі осіб.

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Відмова можлива у випадках, коли:

• існує прострочена більш ніж на 90 днів заборгованість за комунальні послуги, що перевищує 680 гривень;

• існує борг у члена домогосподарства, зареєстрований у Єдиному реєстрі виконавчих проваджень понад три місяці;

• дорослі безробітні члени сім'ї або ті, хто не сплачує ЄСВ протягом останніх 90 днів;

• у сім'ї є більше одного житлового приміщення;

• площа житла перевищує 130 квадратних метрів у багатоквартирному будинку або 230 квадратних метрів у приватному будинку;

• наявність транспортного засобу, випущеного менше ніж 5 років тому, або декілька транспортних засобів випущених менше ніж 15 років тому;

• наявність банківського депозиту понад 100 тисяч гривень або державних облігацій на суму понад 100 тисяч гривень.

Коли треба звертатися по призначення субсидії

У літній період 2024 року житлові субсидії на неопалювальний сезон для більшості українців будуть призначені автоматично. Але це за умови, що не відбулися зміни у майновому стані або складі домогосподарства.

Якщо особа вже користується субсидією, додаткові звернення не потрібні, оскільки Пенсійний фонд самостійно перерахує розмір субсидії на основі наявних даних.

Деякі категорії громадян мають подати заяву та декларацію про доходи й витрати, щоб отримати субсидію влітку. Це стосується осіб, у яких сталися зміни у фінансовому стані або складі домогосподарства, які можуть вплинути на розмір субсидії.

У випадках, коли потрібно особисто звернутися до Пенсійного фонду для отримання субсидії на неопалювальний сезон, це стосується таких ситуацій:

Заявник чи член домогосподарства орендує житло та самостійно оплачує комунальні послуги;

В домогосподарстві проживають внутрішньо переміщені особи;

Кількість людей, які фактично проживають у домогосподарстві, є меншою від кількості зареєстрованих осіб;

Домогосподарство подає заяву на отримання субсидії для покупки скрапленого газу, твердого або рідкого побутового палива.

Також слід звернутися до Пенсійного фонду особам, яким в опалювальний сезон субсидія була призначена у розмірі 0 гривень, незалежно від того, що вони мають право на виплату.