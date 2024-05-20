Коли можуть відмовити в субсидії
Субсидія призначається одному члену домогосподарства, але при цьому враховується інформація про всіх зареєстрованих у житлі осіб.
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Відмова можлива у випадках, коли:
• існує прострочена більш ніж на 90 днів заборгованість за комунальні послуги, що перевищує 680 гривень;
• існує борг у члена домогосподарства, зареєстрований у Єдиному реєстрі виконавчих проваджень понад три місяці;
• дорослі безробітні члени сім'ї або ті, хто не сплачує ЄСВ протягом останніх 90 днів;
• у сім'ї є більше одного житлового приміщення;
• площа житла перевищує 130 квадратних метрів у багатоквартирному будинку або 230 квадратних метрів у приватному будинку;
• наявність транспортного засобу, випущеного менше ніж 5 років тому, або декілька транспортних засобів випущених менше ніж 15 років тому;
• наявність банківського депозиту понад 100 тисяч гривень або державних облігацій на суму понад 100 тисяч гривень.
Коли треба звертатися по призначення субсидії
У літній період 2024 року житлові субсидії на неопалювальний сезон для більшості українців будуть призначені автоматично. Але це за умови, що не відбулися зміни у майновому стані або складі домогосподарства.
Якщо особа вже користується субсидією, додаткові звернення не потрібні, оскільки Пенсійний фонд самостійно перерахує розмір субсидії на основі наявних даних.
У випадках, коли потрібно особисто звернутися до Пенсійного фонду для отримання субсидії на неопалювальний сезон, це стосується таких ситуацій:
- Заявник чи член домогосподарства орендує житло та самостійно оплачує комунальні послуги;
- В домогосподарстві проживають внутрішньо переміщені особи;
- Кількість людей, які фактично проживають у домогосподарстві, є меншою від кількості зареєстрованих осіб;
- Домогосподарство подає заяву на отримання субсидії для покупки скрапленого газу, твердого або рідкого побутового палива.
Також слід звернутися до Пенсійного фонду особам, яким в опалювальний сезон субсидія була призначена у розмірі 0 гривень, незалежно від того, що вони мають право на виплату.