Когда могут отказать в субсидии

Субсидия назначается одному члену домохозяйства, но при этом учитывается информация обо всех зарегистрированных в жилье лицах.

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Отказ возможен в случаях, когда:

- существует просроченная более чем на 90 дней задолженность за коммунальные услуги, превышающая 680 гривен;

- существует долг у члена домохозяйства, зарегистрированный в Едином реестре исполнительных производств более трех месяцев;

- взрослые безработные члены семьи или те, кто не платит ЕСВ в течение последних 90 дней;

- в семье есть более одного жилого помещения;

- площадь жилья превышает 130 квадратных метров в многоквартирном доме или 230 квадратных метров в частном доме;

- наличие транспортного средства, выпущенного менее 5 лет назад, или несколько транспортных средств выпущенных менее 15 лет назад;

- наличие банковского депозита более 100 тысяч гривен или государственных облигаций на сумму более 100 тысяч гривен.

Когда надо обращаться за назначением субсидии

В летний период 2024 года жилищные субсидии на неотапливаемый сезон для большинства украинцев будут назначены автоматически. Но это при условии, что не произошли изменения в имущественном состоянии или составе домохозяйства.

Если лицо уже пользуется субсидией, дополнительные обращения не нужны, поскольку Пенсионный фонд самостоятельно пересчитает размер субсидии на основе имеющихся данных.

В случаях, когда нужно лично обратиться в Пенсионный фонд для получения субсидии на неотапливаемый сезон, это касается таких ситуаций:

  • Заявитель или член домохозяйства арендует жилье и самостоятельно оплачивает коммунальные услуги;
  • В домохозяйстве проживают внутренне перемещенные лица;
  • Количество людей, которые фактически проживают в домохозяйстве, меньше количества зарегистрированных лиц;
  • Домохозяйство подает заявление на получение субсидии для покупки сжиженного газа, твердого или жидкого бытового топлива.

Также следует обратиться в Пенсионный фонд лицам, которым в отопительный сезон субсидия была назначена в размере 0 гривен, независимо от того, что они имеют право на выплату.