Когда могут отказать в субсидии
Субсидия назначается одному члену домохозяйства, но при этом учитывается информация обо всех зарегистрированных в жилье лицах.
Читайте также Для пенсионеров бесплатно: какие льготы по возрасту доступны украинцам
Отказ возможен в случаях, когда:
- существует просроченная более чем на 90 дней задолженность за коммунальные услуги, превышающая 680 гривен;
- существует долг у члена домохозяйства, зарегистрированный в Едином реестре исполнительных производств более трех месяцев;
- взрослые безработные члены семьи или те, кто не платит ЕСВ в течение последних 90 дней;
- в семье есть более одного жилого помещения;
- площадь жилья превышает 130 квадратных метров в многоквартирном доме или 230 квадратных метров в частном доме;
- наличие транспортного средства, выпущенного менее 5 лет назад, или несколько транспортных средств выпущенных менее 15 лет назад;
- наличие банковского депозита более 100 тысяч гривен или государственных облигаций на сумму более 100 тысяч гривен.
Когда надо обращаться за назначением субсидии
В летний период 2024 года жилищные субсидии на неотапливаемый сезон для большинства украинцев будут назначены автоматически. Но это при условии, что не произошли изменения в имущественном состоянии или составе домохозяйства.
Если лицо уже пользуется субсидией, дополнительные обращения не нужны, поскольку Пенсионный фонд самостоятельно пересчитает размер субсидии на основе имеющихся данных.
В случаях, когда нужно лично обратиться в Пенсионный фонд для получения субсидии на неотапливаемый сезон, это касается таких ситуаций:
- Заявитель или член домохозяйства арендует жилье и самостоятельно оплачивает коммунальные услуги;
- В домохозяйстве проживают внутренне перемещенные лица;
- Количество людей, которые фактически проживают в домохозяйстве, меньше количества зарегистрированных лиц;
- Домохозяйство подает заявление на получение субсидии для покупки сжиженного газа, твердого или жидкого бытового топлива.
Также следует обратиться в Пенсионный фонд лицам, которым в отопительный сезон субсидия была назначена в размере 0 гривен, независимо от того, что они имеют право на выплату.