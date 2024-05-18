Что доступно пенсионерам бесплатно

Пенсионеры могут рассчитывать на бесплатный проезд во всех видах наземного транспорта, исключением является такси. Льгота предоставляется, если лицо имеет пенсионное удостоверение.

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Также пенсионеры имеют право бесплатно передвигаться по железной дороге, но только пригородного сообщения. Чтобы платить меньше за ЖКУ, лицо может оформить субсидию.

Юридические услуги предоставляют пенсионерам на бесплатной основе, или же со значительной скидкой. Речь идет о таких видах помощи:

профессиональная консультация;

защита прав и интересов;

представление интересов гражданина.

Напомним! Пенсионер может получить 100% скидки на ЖКУ, если проживает в сельской местности и имеет определенную профессию.

Какой налог аннулировали для пенсионеров

Пенсионеры, которые имеют пенсию по возрасту, могут не платить земельный налог. Главным условием является то, что их участок соответствует определенным лимитам: